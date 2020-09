Alberto cruzó al presidente de la Corte Suprema por el traslado de jueces

La citación del titular de la Corte a los supremos responde a un pedido de urgencia presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados fueron revocados por el Senado.

“¿Qué pasaría si hoy en el juzgado vacante de Bonadio yo buscara un juez que me cae simpático y lo pongo en ese lugar? ¿Y qué si busco cuatro jueces que me caen simpáticos y los coloco como camaristas por decreto en las cuatro bancas de la Cámara Federal? ¿Qué diría la gente? Si yo hago eso es un escándalo, o sea que quiere decir que es un escándalo que ellos hicieron. Si yo quisiera aprovecharme de lo escándalos que hicieron, no haría nada de lo que hice. Legítimamente podría buscan un juez federal que me caiga simpático, a esos que llaman jueces K, que no sé si existen todavía, pero eso está mal”.

“¿Qué está discutiendo la Corte? Tengo una sola cosa en claro: los que defienden esto son los que quieren seguir manipulando a los jueces con lo hicieron durante el gobierno anterior. ¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte, que tiene tanto ahínco? ¿Qué está buscando? Cualquiera que ha estudiado derecho sabe que esto era un escándalo jurídico”, expresó en una charla con el programa radial "Secreto de Sumario", que cumple este viernes 500 emisiones.

Fernández reveló que a uno esos jueces que fueron desplazados lo conoce desde que tiene 17 años y confesó que lo conocía personalmente. “Más allá del afecto persona que puede tener, es incomprensible lo que ocurrió”, dijo. “Lo que hay que hacer es poner jueces probos, dignos y capaces”, enfatizó. “Los que se quejan son los que siempre han manipularon a los jueces y siente que pierden el poder de manipularlos”, remarcó.

El jefe de Estado remarcó que durante su gobierno "no hubo un solo juez removido", que "no se le saca la causa a ningún juez" y que "se respetó el principio de juez natural a rajatabla" y señaló que la reforma judicial impulsada por su Gobierno "lo único que crea son nuevos juzgados".