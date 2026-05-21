Alemania entregó la lista para el Mundial 2026 con el regreso de un experimentado campeón y una fuerte polémica en el arco

Julian Nagelsmann confirmó a los 26 convocados para la Copa del Mundo y sorprendió con el regreso de Manuel Neuer tras dos años afuera de la selección.

Manuel Neuer regresará a la selección alemana después de casi dos años fuera del equipo nacional.

La selección de Alemania presentó la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial 2026 y el regreso de Manuel Neuer se convirtió en el tema central de la convocatoria . El histórico arquero de 40 años volverá a vestir la camiseta alemana tras casi dos años de ausencia y luego de haber anunciado su retiro internacional en 2024.

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La decisión de Julian Nagelsmann sorprendió en el fútbol alemán y abrió un fuerte debate alrededor del arco de la selección. Neuer no jugaba con Alemania desde 2024, pero el entrenador decidió devolverle la titularidad para disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

El técnico explicó que la convocatoria respondió a cuestiones deportivas y remarcó la importancia de la experiencia del arquero dentro del grupo. “ Al seleccionar un equipo, se intenta nominar al mayor número posible de jugadores de primer nivel ”, sostuvo Nagelsmann al justificar la vuelta del capitán alemán.

Julian Nagelsmann apostó por la experiencia de Neuer para el Mundial 2026.

Además, el entrenador destacó el liderazgo del arquero del Bayern Múnich y aseguró que su presencia tiene un peso especial dentro del plantel. “ Todos saben el carisma que tiene Manuel y lo que aporta a un equipo ”, afirmó.

La polémica por la salida de Oliver Baumann

El regreso de Neuer también provocó consecuencias internas. Oliver Baumann, que había ocupado el puesto de arquero titular durante las eliminatorias, perdió su lugar después de la decisión del cuerpo técnico.

Oliver Baumann Oliver Baumann perdió la titularidad tras haber sido clave en las eliminatorias.

Nagelsmann reconoció que comunicarle el cambio fue uno de los momentos más difíciles de la convocatoria y elogió la reacción del futbolista. “La decisión fue un golpe duro para Olli”, admitió el entrenador alemán, quien también destacó el profesionalismo del arquero.

Las críticas no tardaron en aparecer en Alemania. El exfutbolista y campeón mundial Lothar Matthäus cuestionó públicamente cómo manejó la Federación Alemana de Fútbol la situación y señaló que faltó transparencia tanto con los hinchas como con Baumann.

A esas voces también se sumó Oliver Kahn. El histórico arquero alemán consideró riesgosa la apuesta por Neuer debido a su edad y advirtió sobre las exigencias físicas de disputar un Mundial. “Jugar un Mundial a alto nivel sería un desafío violento para Manuel”, expresó.

oliver kahn (1) Oliver Kahn cuestionó el regreso de Manuel Neuer y advirtió sobre el desgaste físico de jugar un Mundial a los 40 años.

La base del equipo y el camino de Alemania en el Mundial

Más allá de la controversia en el arco, Alemania mantuvo la base del plantel que viene consolidándose en los últimos años. Entre los convocados aparecen figuras como Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leon Goretzka, Kai Havertz y Leroy Sané.

La lista también incluyó algunas sorpresas, como la presencia del mediocampista Nadiem Amiri y del joven Lennart Karl, una de las grandes promesas del Bayern Múnich.

Nagelsmann defendió la conformación definitiva del plantel y aseguró que el grupo está preparado para competir al máximo nivel. “Estos 26 son el mejor equipo para nosotros y representan a la perfección el fútbol alemán”, afirmó.

alemania (2) El plantel alemán combina figuras históricas con jóvenes promesas del Bayern Múnich.

Alemania debutará en el Mundial 2026 el próximo 14 de junio frente a Curazao. Luego enfrentará a Costa de Marfil el 20 de junio y cerrará la fase de grupos contra Ecuador el 25. Con Neuer nuevamente bajo los tres palos, el seleccionado alemán intentará volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.

La lista de convocados de la Selección de Alemania para el Mundial 2026