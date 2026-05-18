Cuándo entrega Alemania su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026

La selección alemana tiene fecha confirmada para presentar su nómina definitiva de cara a la Copa del Mundo de 2026.

La selección de Alemania avanza en la recta final rumbo al Mundial de 2026 y ya tiene definido el día en que se conocerán los 26 futbolistas elegidos por el entrenador Julian Nagelsmann . Mientras el equipo ajusta detalles en amistosos previos, el anuncio de la lista genera expectativa en un plantel que todavía busca consolidarse antes del torneo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La lista de convocados para el Mundial 2026 será presentada el 12 de mayo , fecha confirmada por la federación alemana. En ese acto, Julian Nagelsmann dará a conocer los jugadores que formarán parte del plantel que representará a Alemania en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Hasta ese momento, los futbolistas tendrán pocos partidos para ganarse un lugar, en un contexto de competencia interna alta y decisiones aún abiertas por parte del cuerpo técnico.

La selección alemana disputará amistosos ante Finlandia y Estados Unidos antes del anuncio final de la lista mundialista.

Antes del anuncio definitivo, Alemania disputará una serie de encuentros preparatorios clave. Tras el partido ante Ghana, al equipo le quedan dos amistosos: frente a Finlandia y Estados Unidos .

Estos partidos serán determinantes para que Nagelsmann termine de evaluar rendimientos y defina la estructura final del equipo que viajará al Mundial. La idea del cuerpo técnico es llegar con un grupo sólido y con roles bien establecidos.

El primer partido de Alemania será el 14 de junio en Houston ante Curazao, mientras que luego enfrentará a Costa de Marfil el 20 de junio y Ecuador el 25 de junio, dentro del Grupo E.

El debate por la posible vuelta de Manuel Neuer

En paralelo a la definición de la lista, en Alemania crece la expectativa por una posible sorpresa en la convocatoria: el regreso de Manuel Neuer.

MANUEL NEUER Manuel Neuer, campeón del mundo en 2014, podría volver a la selección tras haber anunciado su retiro en 2024.

El arquero del Bayern Múnich, que había anunciado su retiro de la selección en agosto de 2024, podría volver a ser considerado por Nagelsmann. Según el medio Kicker, la federación incluso presentará una prelista de 55 futbolistas ante la FIFA, en la que podría figurar el experimentado guardameta.

Sin embargo, el propio entrenador ha sido cauteloso al respecto. “Manu renunció por su propia voluntad, lo ha repetido varias veces, y por lo tanto no es realmente útil seguir hablando de ello”, declaró Nagelsmann, aunque también reconoció el buen nivel del arquero.

El debate se mantiene abierto dentro del fútbol alemán, con opiniones divididas entre exjugadores, dirigentes y la prensa especializada.