El índice de confianza del consumidor rebotó 1,3% en mayo luego de tres meses de fuertes caídas + Agregar ámbito en









El tradicional indicador, que suele monitorear el círculo rojo, mostró una repunte en la ponderación sobre la situación macroeconómica pero un deterioro en la valoración de la situación personal.

La confianza del consumidor, medida por la UTDT, cortó una racha de abruptos retrocesos.

El índice de confianza del consumidor (ICC) tuvo un incipiente repunte mensual en mayo. La mejora, del 1,3%, cortó con una racha de tres fuertes bajas consecutivas. Pese a ello, en la comparación con el mismo mes de 2025, se hundió 11,8%. La suba mensual se concetró en la Ciudad de Buenos Aires y en los sectores de menos ingresos, destacándose una mejor en la percepción de la situación económica y de las expectativas futuras, aunque se registró un empeoramiento de la situación personal.

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Los datos se desprenden del tradicional indicador elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), una medición que suele seguir de cerca el círculo rojo para palpar el pulso del humor social.

"Cabe señalar que el pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 15,28%. No obstante, desde el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 12,75%", destacó el informe.

Mejoraron CABA y los hogares de menos ingresos Segmentado por regiones, el incremento más importante se observó en CABA, con una suba mensual de 6,42%. Tanto en el Gran Buenos Aires (GBA) como en el Interior también se registraron avances, pero mucho más acotados: 0,48% y 0,10%, respectivamente.

El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado, con 45,39 puntos, en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones: 37,00 puntos. Por su parte, CABA se mantiene equidistante entre ambos, con 40,54 puntos.

Consumo Masivo.webp Tras tres meses de retrocesos, la confianza del consumidor aumentó en mayo, impulsada por la Ciudad de Buenos Aires y los sectores de menores ingresos. Analizando por nivel de ingreso, el ICC registró comportamientos dispares. Entre los hogares de ingresos bajos la confianza aumentó 6,86% mensual, aunque se encuentra 12,71% por debajo del valor observado un año atrás. Por su parte, en los hogares de ingresos altos, el índice retrocedió 1,68% en el mes y se ubica 10,36% por debajo del nivel registrado en mayo de 2025. Una macro más estable, pero una situación personal que no mejora La Situación Macroeconómica registró el mayor aumento mensual (+4,46%), aunque se ubica 11,45% por debajo del nivel de mayo de 2025. Por su parte, Bienes Durables e Inmuebles aumentó 0,83% en el mes y se encuentra 5,29% por debajo del registro de mayo de 2025. En tanto, la Situación Personal mostró una caída mensual de 2,18% y se ubica 16,98% por debajo del nivel de un año atrás. Además, se halló que hubo un incremento de 1,94% en las Expectativas Futuras, mientras que las Condiciones Presentes aumentaron 0,24%. En la comparación interanual, sin embargo, no hubo mejoras: las Expectativas Futuras se encuentran 12,93% por debajo del registro de un año atrás, en tanto que las Condiciones Presentes se ubican 9,93% por debajo del nivel de mayo de 2025.