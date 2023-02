Alimentos recalentados por la ola de calor

….que también hay otras producciones recalentadas, como la yerba donde se están perdiendo hasta plantaciones de maduras por la falta de agua, y en los casos en que no es factible aplicar riego que, por otra parte, encarece sensiblemente el producto. Así los consignaron directivos de Cooperativa Liebig, de Corrientes, durante una reunión de la Cooperativa en la sede de Coninagro. Los productores de Playadito, sponsor de la selección nacional de futbol, no ocultaron su preocupación por el otro gran problema ante la prolongada seca, que son los incendios que nuevamente se están produciendo en varias provincias del norte (el Iberá incluido) y, mientras Argentina le ofreció ayuda a Chile para combatir el fuego, no estarían recibiendo la misma atención los focos locales, más allá de la acción local de personal rural y bomberos. “En Uruguay apelaron a la ayuda del Ejército, su gente capacitada, y la maquinaria pesada que tanta falta nos hace. No se porqué acá no hacen lo mismo”, planteó un productor del norte santafesino alarmado por la pérdida de animales de todas las edades, por el calor y la falta de agua. Es que no todos los productores cuentan con pozos ni bombas para sacar el agua (al margen del mayor costo), y la seca se caracteriza, además, por la falta de viento para utilizar los molinos. Otras producciones como las frutícolas sufren las mismas alternativas ya que los temperaturas extremas están “secando” las plantas (frutillas, melones, sandías, etc.), mientras que Cuyo y el Alto Valle registran déficits de humedad que se fueron sumando a distintos daños provocados por fuertes mangas de granizo que afectaron la actual campaña.