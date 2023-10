El costo de los seguros en la Argentina

Si los vehículos 0 km aumentan un 25%, para mantener indemne al asegurado hay que actualizar la suma que paga, al menos, un 15% o 20% mensual. En los últimos 2 o 3 años el costo del seguro del vehículo no acompaña a la inflación y está claramente por debajo para poder hacer frente a los siniestros denunciados, aproximadamente un 50%, pero el bolsillo del cliente no soportaría ese incremento y hay tanta competencia entre las compañías (en un mercado saturado de empresas para el mercado argentino), que lleva a la baja lo que se abona de pólizas. El sector de los seguros no es ajeno a las crisis.