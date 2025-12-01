Diego Marín: "Ojalá tengamos una economía un poco más estable, con inflación y tasas a la baja para potenciar las ventas"

El presidente y CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera puso el foco en la industria automotriz durante la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El presidente y CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera, Diego Marín , se refirió a la importancia del crédito en la industria automotriz al participar del segundo panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate , moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile .

Marín precisó que la empresa forma parte de Daimler Truck y resaltó que “ el mercado de camiones este año fue muy bueno, con un crecimiento de más del 50% comparado con el año pasado con lo cual fue excelente, mientras que el de buses tuvo un crecimiento similar y en la parte financiera también fue un buen año ”.

“ El mercado financia el 50% de lo que se vende y nosotros somos líderes en ese segmento ”, sacó pecho, aunque aclaró que “todavía se financia poco si uno compara con otros países como Brasil, que llega al 70%”, para luego destacar el potencial y afirmar que “el crédito es un potenciador del crecimiento”.

En cuanto a la coyuntura argentina, Marín consideró que “ es desafiante liderar una empresa en un entorno muy volátil ” y recordó que “el año empezó muy bien en el mercado financiero y después hubo meses con tasas muy elevadas que a veces complica”.

Sin embargo, contrapuso: “Nuestro negocio es muy de largo plazo, es financiar camiones y buses. Conocemos muy bien a nuestros clientes, tenemos experiencia y es clave escucharlos y ver cómo los podemos asistir y adaptarse a la realidad”.

La oportunidad en buses y camiones

En tanto, el referente de Mercedes-Benz dijo que el año que viene “va a ser muy especial porque nos estamos mudando a la fábrica nueva de Zárate, vamos a tener casa nueva y a mí me toca tratar de potenciar las ventas tanto de camiones como de buses y ojalá sea un año mejor que este”.

“En un mercado financiero un poco más estable, con mejores tasas, eso va a ayudar a seguir creciendo. Hay muchos sectores de la economía que tienen muchísimo por crecer y esas industrias demandan camiones, también hay bastante necesidad de renovar buses. La idea es apoyar a los clientes en ese crecimiento y esa renovación”, apuntó.

Sobre este punto, destacó: “Ofrecemos todas las alternativas, desde créditos prendarios de corto plazo hasta de largo plazo. Somos muy fuertes en leasing, que tiene mucho por crecer. También financiamos capital de trabajo y compra de repuestos. Es una estrategia 360”.

Finalmente, Marín puso el foco en el inicio de la actividad en la nueva planta de Zárate y lanzó el deseo de Mercedes-Benz para 2026. “El desafío es estar ahí ofreciendo las mejores condiciones al cliente. Ojalá tengamos una economía un poco más estable con inflación y tasas a la baja, que va a potenciar las ventas”, cerró.