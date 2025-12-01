El CEO & founder de Interborders, Lucas Bianchi, enumeró los desafíos de la cadena logística en Argentina, al participar del cuarto panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate, moderado por la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman.
Lucas Bianchi: "Argentina es un país enorme, donde la distancia encarece todo y reduce competitividad"
Bianchi destacó que Interborders “es un operador logístico, que trabaja en todo el país y nació como una agencia de carga”, mientras detalló: “Transportamos mercaderías de un punto hacia otro, desde y hacia cualquier parte del mundo para empresas, no para particulares. Y luego hacemos la distribución interna dentro del país, en todos los medios de transporte”.
Más jugadores y cambios en el comercio exterior
Al trazar un panorama sobre el sector, observó: “Hemos ampliado la gama de jugadores que hay hoy en el mercado. El comercio exterior antes estaba muy segmentado, había mucho monopolio, oligopolio y empresas que tenían volúmenes muy grandes. Hoy se repartió y hay más importadores chicos que empiezan a traer mercaderías por su cuenta y le dejan de comprar al importador más grande. Entonces se distribuyó mucho”.
“Los volúmenes exportados son un poco mayores y destacan productos primarios como soja y legumbres, carne, pescado, limón y frutas”, sostuvo el referente de Interborders, mientras que “las importaciones están en niveles similares y está mucho más diversificado, porque hoy tenés la textil que está muy fuerte y antes estaba muy protegido, mientras pasa lo mismo con bazar, textil, juguetes”.
“Hay mucho producto chino también y eso genera que puedan bajarse un poco los costos y quizás se empieza a abaratar un poquito. Pero también hay que tener cuidado con la industria local y cuidar a aquel productor que está acá trabajando y que antes estaba un poco más protegido y ahora quizás está un poquito más desprotegido”, analizó.
La personalización de la operación
Bianchi admitió que “es un mercado muy competitivo y es difícil diferenciarse”, para luego destacar la lógica de Interborders: “Creo que nuestro diferencial es que podemos trazar toda la operación de punta a punta, desde el origen hasta el destino”.
“Muchas empresas hacen transporte local y, otras, internacional. Nosotros conjugamos ambas cosas. Queremos que el cliente tenga un solo interlocutor que gestione todo: desde China, India o donde sea, hasta su fábrica. Eso simplifica costos, comunicación y procesos y es una solución que en el mercado no es tan fácil de encontrar”.
El problema de la competitividad
Bianchi destacó que en Interborders “se está importando alrededor entre 3.000 y 3.500 contenedores por mes” y puntualizó: “Tenemos una división de comercio exterior, que trae las mercaderías desde afuera, y otra división local, que es la que trabaja Argentina puertas adentro”.
“La realidad es que Argentina es un país muy grande y el costo de transporte dentro del país es muy elevado. Si nosotros hacemos comparaciones a grandes rasgos, hoy el flete de importar un contenedor de China a veces tiene un costo similar a hacer un transporte desde Buenos Aires a Córdoba”, cuestionó.
El referente de la empresa logística consideró esa situación como “un limitante muy grande para aquel importador que no se encuentra en Buenos Aires” y graficó: “Lo mismo pasa con los exportadores que están en el norte o en el sur del país”.
“Nosotros tratamos de dar soluciones dentro del contexto que podemos. Hoy el costo del camión dentro del país complejiza mucho las operaciones y se está utilizando mucho el puerto de Chile porque terminan siendo más competitivos los costos del puerto”, advirtió.
Acerca de los costos, consideró que es una situación compleja y enumeró: “El dueño de un camión tiene costos altos y le cuesta renovar la flota, es difícil acceder a créditos, el combustible también es un factor; y Argentina es un país enorme, donde la distancia encarece todo y reduce competitividad”.
Buenas perspectivas para 2026
En tanto, Bianchi habló de “un año particular en el que hubo que sentarse a evaluar costos, recursos y eficiencia”, mientras que apuntó: “Para 2026 esperamos más consumo, que genere más requerimientos de importadores”.
“Argentina tiene todo: producción y recursos humanos excepcionales. Con reglas más claras, hay que impulsar economías regionales y sectores productivos”, sentenció.
