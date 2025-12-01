Lucas Bianchi: "Argentina es un país enorme, donde la distancia encarece todo y reduce competitividad"

El CEO & founder de Interborders se refirió a las dificultades de la cadena logística durante su paso por la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

El CEO & founder de Interborders, Lucas Bianchi , enumeró los desafíos de la cadena logística en Argentina , al participar del cuarto panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate , moderado por la periodista especializada en negocios de Ámbito, Andrea Glikman .

Bianchi destacó que Interborders “es un operador logístico, que trabaja en todo el país y nació como una agencia de carga”, mientras detalló: “ Transportamos mercaderías de un punto hacia otro, desde y hacia cualquier parte del mundo para empresas, no para particulares. Y luego hacemos la distribución interna dentro del país, en todos los medios de transporte ”.

Al trazar un panorama sobre el sector, observó: “ Hemos ampliado la gama de jugadores que hay hoy en el mercado . El comercio exterior antes estaba muy segmentado, había mucho monopolio, oligopolio y empresas que tenían volúmenes muy grandes. Hoy se repartió y hay más importadores chicos que empiezan a traer mercaderías por su cuenta y le dejan de comprar al importador más grande. Entonces se distribuyó mucho”.

“ Los volúmenes exportados son un poco mayores y destacan productos primarios como soja y legumbres, carne, pescado, limón y frutas ”, sostuvo el referente de Interborders, mientras que “ las importaciones están en niveles similares y está mucho más diversificado, porque hoy tenés la textil que está muy fuerte y antes estaba muy protegido, mientras pasa lo mismo con bazar, textil, juguetes ”.

“Hay mucho producto chino también y eso genera que puedan bajarse un poco los costos y quizás se empieza a abaratar un poquito. Pero también hay que tener cuidado con la industria local y cuidar a aquel productor que está acá trabajando y que antes estaba un poco más protegido y ahora quizás está un poquito más desprotegido”, analizó.

La personalización de la operación

Bianchi admitió que “es un mercado muy competitivo y es difícil diferenciarse”, para luego destacar la lógica de Interborders: “Creo que nuestro diferencial es que podemos trazar toda la operación de punta a punta, desde el origen hasta el destino”.

“Muchas empresas hacen transporte local y, otras, internacional. Nosotros conjugamos ambas cosas. Queremos que el cliente tenga un solo interlocutor que gestione todo: desde China, India o donde sea, hasta su fábrica. Eso simplifica costos, comunicación y procesos y es una solución que en el mercado no es tan fácil de encontrar”.

El problema de la competitividad

Bianchi destacó que en Interborders “se está importando alrededor entre 3.000 y 3.500 contenedores por mes” y puntualizó: “Tenemos una división de comercio exterior, que trae las mercaderías desde afuera, y otra división local, que es la que trabaja Argentina puertas adentro”.

“La realidad es que Argentina es un país muy grande y el costo de transporte dentro del país es muy elevado. Si nosotros hacemos comparaciones a grandes rasgos, hoy el flete de importar un contenedor de China a veces tiene un costo similar a hacer un transporte desde Buenos Aires a Córdoba”, cuestionó.

El referente de la empresa logística consideró esa situación como “un limitante muy grande para aquel importador que no se encuentra en Buenos Aires” y graficó: “Lo mismo pasa con los exportadores que están en el norte o en el sur del país”.

“Nosotros tratamos de dar soluciones dentro del contexto que podemos. Hoy el costo del camión dentro del país complejiza mucho las operaciones y se está utilizando mucho el puerto de Chile porque terminan siendo más competitivos los costos del puerto”, advirtió.

Acerca de los costos, consideró que es una situación compleja y enumeró: “El dueño de un camión tiene costos altos y le cuesta renovar la flota, es difícil acceder a créditos, el combustible también es un factor; y Argentina es un país enorme, donde la distancia encarece todo y reduce competitividad”.

Buenas perspectivas para 2026

En tanto, Bianchi habló de “un año particular en el que hubo que sentarse a evaluar costos, recursos y eficiencia”, mientras que apuntó: “Para 2026 esperamos más consumo, que genere más requerimientos de importadores”.

“Argentina tiene todo: producción y recursos humanos excepcionales. Con reglas más claras, hay que impulsar economías regionales y sectores productivos”, sentenció.