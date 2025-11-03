Jimena Baigorria: "El rol del Estado es clave para traer seguridad jurídica al sistema"

La gerente comercial del sector privado de IAPSER Seguros abordó la realidad del sector de seguros durante el segundo panel de Ámbito Debate.

La gerente comercial del sector privado de IAPSER Seguros, Jimena Baigorria , analizó la realidad del sector durante el segundo panel de Ámbito Debate , coorganizado con FANDOM de Seguros , titulado “Riesgos y Seguros, lo que toda empresa necesita saber” y moderado por la periodista Eliana Carelli .

Al romper el hielo, Baigorria destacó a IAPSER como “ una compañía del Estado de Entre Ríos que tiene 75 años de historia y presencia en todos los ramos ”, mientras destacó: “Estamos saliendo muy fuerte con riesgos de trabajo y seguro de retiro, con presencia en siete provincias con agencias propias y una red de más de 1.000 productores”.

En tanto, Baigorria resaltó que “ las aseguradoras tenemos un rol muy importante como socio estratégico , junto con el rol del productor asesor de seguros, en brindar asesoramiento sobre cuáles son los riesgos a los que están expuestos, que van desde índole patrimonial, operativo, laboral, legal, tecnológico, ambiental y cuáles son las propuestas de mitigación que podemos acompañar en la empresa desde una inspección de riesgo”.

A eso sumó “las coberturas que brindamos para esos riesgos” y apuntó: “ Promover conciencia aseguradora es saber que existen los riesgos, asesorar a las empresas sobre cómo mitigarlos y, en caso de que se dé un evento, vamos a estar ahí económicamente para responder al problema patrimonial que eso genera ”.

Por otra parte, Baigorria puso de relieve que “ es habitual la falsa creencia de que uno está cubierto por el solo hecho de tener una póliza de seguro ”, pero mencionó que “hay clientes que no actualizan la póliza por diez años y eso hace que se necesite ese rol de acompañamiento y asesoramiento”.

En esa línea, indicó la importancia de las inspecciones de riesgo. “Un ingeniero supervisa todo, hace propuestas de mejora para minimizar los riesgos y para lograr una cobertura adecuada”, afirmó.

El nivel de aseguramiento y la importancia de la prevención

Por otra parte, Baigorria señaló que “en Argentina es muy bajo el nivel del aseguramiento y es importante poder generar esa conciencia de cómo cubrirla”, postulando el involucramiento del Estado. “Hay acciones como instalar la obligatoriedad de un seguro que puede ser no muy simpático, pero a veces es lo único que ayuda a llegar a una mejor cobertura”.

A su vez, afirmó que “el mercado reasegurador internacional se ha ido contrayendo o poniendo más exigente y nosotros, no siendo un país catastrófico, terminamos sufriendo la limitación al acceso para ofrecer seguros, al igual que pasa en riesgos cibernéticos”.

En ese aspecto, la referente de IAPSER Seguros coincidió en que “el rol de la aseguradora es fundamental en la parte de prevención” y destacó que la firma lleva adelante acciones de capacitación y seguridad a sus empleados.

El rol del Estado para brindar seguridad jurídica

Al respecto, Baigorria consideró que “el rol del Estado es clave para traer seguridad jurídica al sistema” y agregó: “Es muy bueno para el empleado, con un nivel de cobertura que no lo tiene ni la salud, pero necesitamos leyes e implementación de comisiones médicas y compromiso de los jueces, para entender y aplicar la ley tal cuál es”.

“Nos pasa en riesgos del trabajo y automotor, con fallos donde no se respetan las sumas aseguradas en el momento del siniestro, sino que se toma en el momento de la sentencia”, cuestionó.

Los desafíos a futuro

Baigorria destacó que “IAPSER siempre tuvo mucha experiencia en asegurar al Estado provincial y a las municipalidades, con mucha penetración en pymes”, por lo que expresó: “El desafío es llegar a otros provincias y lugares donde no tenemos agencias, porque podemos atender siniestros en todo el país”.

“Queremos dar herramientas de gestión al productor y la empresa. Por eso hemos hecho la app de ART para el trabajador asegurado, con la credencial online y la posibilidad de geolocalizar prestadores, consultas, denuncias y cursos. Pero también para la empresa tenemos un portal de empleadores que permite acceso a siniestros de empleados, altas y bajas de nómina y acceder a estudios médicos en el marco de la confidencialidad”, detalló.

Vinculado a la innovación, resaltó: “Trabajamos en automatización y simplificación de procesos, para que el productor pueda hacer las visitas, las ventas y la parte operativa esté simplificada”.