El programador que brilla en la NFL, pero estuvo a punto de ser el nuevo Messi

Tenía un gran talento para el deporte, tanto que pudo brillar en el fútbol además de destacarse en la programación.

Pese a tu talento con la redonda y en la programación, prefirió probar suerte en el fútbol americano y se convirtió en una estrella de la NFL. Richard Rodriguez/Getty Images

Llegar a la NFL no es nada fácil y muchas veces, quienes aspiran a formar parte de la liga más competitiva de fútbol americano tienen que dejar de lado sus sueños. Pero hay estrellas que nacen con más de un talento, y se aventuran por distintas actividades antes de convertirse en figuras del deporte.

Brandon Aubrey hoy es uno de los nombres destacados de la National Football League, pero previamente pudo haber sido alguien importante en el fútbol. Finalmente, dejó la redonda por la ovalada, aunque lejos del deporte y las actividad física, también mostró dotes para la programación.

baltimore-ravens-v-dallas-cowboys Dejó el fútbol y su carrera como programador para ser una estrella de la NFL. Ron Jenkins/Getty Images Del fútbol al fútbol americano: la historia de Brandon Aubrey Mucho antes de ser la hoy reconocida figura de la NFL, Brandon Aubrey era la estrella de la Universidad de Notre Dame, pero no pateaba una pelota ovalada ni la llevaba con las manos. Era un aguerrido defensor central con mucho gol, que ganaba fácilmente en el área rival además de tener una notable pegada.

Toronto FC lo seleccionó en el SuperDraft de la MLS, aunque no pareció adaptarse al fútbol profesional. Pasó por la filial, pero no logró destacarse y, sin lamentarlo demasiado, puso fin a su carrera. Lo que nunca abandonó fue la universidad, y dos años después, con su título en ingeniería, comenzó a trabajar como programador en Dallas.

Mientras observaba por esa época un partido de la NFL, su esposa le dijo que podría ser mejor pateador que los que estaban viendo en el juego. Sin dudarlo, Aubrey quiso intentarlo y empezó a entrenar tres veces por semana con un coach para pateadores.

Estrella de la NFL: la actualidad en los Cowboys Tal fue su talento que empezó a escalar rápido en el ambiente, y en 2022 firmó con los Birmingham Stallions de la USFL, una liga alternativa a la NFL. Su gran temporada le abrió la puerta a las grandes ligas y fue fichado por los Dallas Cowboys un año más tarde. Se convirtió en una pieza fundamental del equipo. Sus números son aterradores debido a su experiencia previa: en su primera temporada tuvo un 95% de efectividad en goles de campo de más de 50 yardas. Actualmente, viene de ser la estrella en un partido importante contra los New York Giants: anotó un gol de campo de 64 yardas para empatarlo y otro de 46 yardas para ganarlo en tiempo extra, asegurándose la extensión de su vínculo.

