Alejandro Bellorini: "Ese socio estratégico se transforma hoy en una realidad"

El CEO de Dreicon se refirió a los proveedores como una parte clave de la cadena de valor durante su participación en el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El CEO de Dreicon , Alejandro Bellorini , se refirió a la importancia de los proveedores de servicios como socios estratégicos durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , moderado por la periodista de Ámbito, Nazarena Lomagno ; y el de Energy Report, Sebastián D. Penelli.

Bellorini contó que Dreicon está festejando sus primeros diez años. “ Nos transformamos en líderes de la transición energética, con proyectos de abastecimiento energético con foco en utilizar renovables, acumulación de baterías o electrificación de esos proyectos para tres industrias: oil&gas, minería y IT ”, precisó.

Sobre el core de la firma destacó: “Nos gusta es que nos contraten bajo la figura de ‘owner engineer’, es decir desde el momento temprano de un proyecto, factibilidad e ingeniería básica, hasta los detalles, la supervisión de obras, el gerenciamiento y la puesta en marcha. Tuvimos cuatro hitos importantes , como la planta de biogás de General Villegas ; el data center de Bitfarms en Argentina; participar de la electrificación de Aguada Pichana ; y un salto importante con un parque eólico que se inaugura el martes en Tierra del Fuego”.

El cuidado de los recursos humanos

En la misma línea, Bellorini se refirió a “la optimización de recursos con rostro humano” y detalló: “Cuando estábamos terminando el proyecto Total, llegamos a tener 146 personas cavando zanjas y se empezaron a lesionar. Nos reunimos y pensamos en reemplazar, pero decidimos que queríamos que terminen el proyecto las personas que lo empezaron”.

“Entonces, contratamos un preparador físico de equipos de fútbol del ascenso en Buenos Aires y lo llevamos a trabajar, sobre todo en los meses de pico del invierno para hacer una entrada en calor por la mañana, una activación al mediodía y una elongación a la tarde”, repasó y agregó: “Hicimos lo mismo hablando con los gremios para avanzar en mejoras, en un trabajo realmente codo a codo para que los trabajadores sientan que son parte del equipo”.

A la par, admitió que “es un desafío de trabajar en zonas alejadas” y recordó que realizaron “una especie de exportación dentro de Argentina” para el proyecto en Tierra del Fuego, al fabricar la sala eléctrica en San Vicente y montarla luego allí. “Esto fue posible porque trabajamos con una familia, simboliza el esfuerzo en conjunto. Ese socio estratégico se transforma en una realidad”, resaltó.

Alejandro Bellorini VIDEO

El óptimo desarrollo y la búsqueda en San Juan

Por otra parte, se refirió a la necesidad de desarrollar la ciudad de Rincón de los Sauces en Neuquén. “Si uno deja a las petroleras que decidan cuál es la electrificación, van a resolver con las mejores intenciones y definir su óptimo. Pero hay un óptimo de sistema. Entonces, hicimos este trabajo y los resultados muestran que ese proceso requiere algunas inversiones en interconexiones y que una estación transformadora esté localizada en Rincón”, precisó.

Y agregó: “Para sacar todo el gas de Vaca Muerta, tenemos que ser competitivos. Entonces, hay que aportarle competitividad todos juntos para que la Argentina pueda estar aún mejor posicionada de lo que está en términos de proveedora de recursos estratégicos”.

“Hoy hay que hacer algo parecido a lo que se está haciendo en Vaca Muerta con estos socios estratégicos en minería. Estoy hablando con algunas empresas para hacer una planificación óptima del abastecimiento energético a nivel de los proyectos mineros, dividiendo en zonas. Hay una necesidad de desarrollo de infraestructura en la ciudad de San Juan, así que vamos a colaborar con ZLT para hacer un desarrollo de proyecto de inversión en la materia y vamos a empezar a trabajar los equipos técnicos en el tema”, anunció.