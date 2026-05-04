Luis Pinchete: "La digitalización mejora la capacidad productiva porque baja el riesgo mientras aumenta la productividad"

El líder regional de ABB en Process Industries puso el foco en la reconversión del sector durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería

El líder regional de ABB en Process Industries, Luis Pinchete , se refirió al proceso de digitalización y la mejora de la productividad al participar del tercer panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , moderado por la periodista de Ámbito, Nazarena Lomagno; y el de Energy Report, Sebastián D. Penelli .

Pinchete definió a ABB como “ una empresa global con una presencia local de más de 100 años, que se dedica a la electrificación, automatización y digitalización en todos los aspectos de la cadena de valor a nivel industrial, utilidades, infraestructura y empresas en general ”.

“Nuestro setup local incluye tener fabricación, equipos de ingeniería. Un desarrollo que viene participando de proyectos de larga data en energía y minería y otros, lo que nos ha permitido por los vaivenes de nuestra geografía participar de proyectos desde Argentina a toda la región y nos ha abierto un potencial diferente ”, apuntó sobre la firma.

Al analizar la realidad del sector energético, Pinchete manifestó una visión positiva y aseguró que “ ese potencial que nos gustaba colocar de Argentina, hoy vemos que existe la posibilidad de materializarlo ”.

“Se ve en pedidos y participación en proyectos de interés en energía y minería, que demandan diferentes fases y muchos años. Algunos en forma incipiente, otros en etapa muy temprana o en ejecución y algunos con la perspectiva de contribución de innovación”, expresó.

A la par, Pinchete resaltó que “la operación remota combina seguridad ocupacional y eficiencia”, mientras agregó que “la digitalización trae atada a la incorporación de operaciones autónomas, que mejoran su capacidad productiva con entrenamiento y baja el riesgo mientras aumenta la productividad”.

“Los procesos de simulación y operación remota dejaron de ser tendencia para convertirse en realidad. Argentina, por estar desarrollándose en materia minera, no lo puede desarrollar en forma inmediata, pero está dentro de la agenda de los nuevos proyectos”, añadió y destacó: “Está en el camino correcto, pero sin la línea de base de algunos países vecinos”.

Luis Pinchete VIDEO

El proceso de electrificación

Por otra parte, introdujo la importancia de la electrificación y destacó que “es responsable por quitar un 50% de la huella de carbono y del 20 al 30% de mejora en eficiencia operacional”. Al contrastar el dato de que el proceso se va a acelerar 2,5 veces a nivel global, planteó: “Parece rimbombante, pero de alguna manera es factible”.

“Hay muchos aspectos de la electrificación que nos vamos cruzando y a veces no nos damos cuenta de que pasaron a ser eléctricos. Lo vemos en lo vehicular y transporte cada vez mucho más. Pero en los últimos 20 años hemos electrificado muchos pozos”, planteó y agregó: “En minería vemos opciones con grandes camiones que son responsables de un gran consumo de combustible y emisión de CO2. Nosotros podemos hacerlo con una aplicación con 50% menos de emisiones y hasta 30% de ahorro energético y más rápido. Es ahorro, sustentabilidad y optimización del proceso”.

“La electrificación tiene un bajo costo y es hoy una condición de competitividad”, sentenció y apuntó al expertise de ABB: “Pasamos de una empresa que es global con soluciones que han sido desarrolladas en un país y luego se aplican en otro lado porque hay transferencia tecnológica dentro de la propia compañía e incluso con nuestros clientes, gracias al networking global y regional”.