Facundo Jamardo: "Un ataque puede detener la capacidad productiva, por eso es clave incorporar controles"

El socio líder en ciberseguridad de EY Latam puso el foco en la creciente importancia de una armonía digital en las empresas al participar del cuarto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El socio líder en ciberseguridad de EY Latam , Facundo Jamardo puso el foco en la creciente importancia de estar preparado para los ataques cibernéticos al exponer en el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , moderado por la periodista de Ámbito, Nazarena Lomagno ; y el de Energy Report, Sebastián D. Penelli .

Jamardo rompió el hielo al destacar a EY como “ una empresa multiservicios cuyo objetivo es hacer un mejor entorno de negocios, con servicios que van desde auditoría de estados contable para brindar seguridad en los mercados financieros, consultoría para ayudar a las empresas a transformarse o mejorar su posicionamiento, una vertical que da servicios de impuestos y legales en particular en el sector de energía y otra división que ayuda a las empresas en procesos de integraciones, adquisiciones o valuación de activos”.

A nivel coyuntural, Jamardo se refirió a los impactos de las tensiones internacionales. “ Más allá de los conflictos a nivel global, veo en ciberseguridad una repercusión en muchas empresas de minería y oil&gas que son focos de ataque que se han intensificado en los últimos años ”, sostuvo.

Y precisó que “empieza a haber recursos más escasos y un ataque o deshabilitar la capacidad productiva, sea de generación de cobre, gas o energía eléctrica, tiene un impacto significativo en la economía , de manera que parte del conflicto se ha traducido completamente al entorno virtual”.

Transformación digital y adaptación

El impacto de la tecnología en el sector energético y minero es notable. Para Jamardo, “la transformación tecnológica empezó hace varios años y la incorporación de tecnología está provocando cambios significativos en las operaciones, que van desde modificar los procesos productivos a tratar de mejorar la automatización de la toma de decisiones”.

“Los entornos mineros y de petróleo son hostiles y tener gente es complejo. Hay una tendencia global de tratar de que haya la menor cantidad de gente en el lugar e incorporar tecnología que ya tiene la madurez para ser sólida en la producción”, precisó y consideró que “la operación tiene que transformarse de manera armónica y en Argentina tenemos la gran oportunidad de empezar bien”.

Sobre esta armonía, llamó a “buscar la manera de proteger de forma integral, con líneas de producción que tienen 40 años sin cambio de tecnología al lado de otra que tienen IA” y aclaró: “La capacidad de educar para modificar ese proceso productivo depende de que del otro lado haya una mente que tenga la disposición para incorporarlo”.

Facundo Jamardo VIDEO

Riesgos, planificación y armonía tecnológica

Jamardo se refirió además al desafío que plantean las nuevas tecnologías y reconoció que “la incorporación de IA nos ha servido a todos para bien o para mal”, al señalar que “hay procesos automáticos que están buscando todo el tiempo qué puede ser lo más fácil como punto de entrada, que en muchos casos puede venir desde la cadena de suministros”.

“Tenemos puertas de entrada que pueden ser equipos que son del 2000 y, si bien no parece tanto, 26 años en término de tecnología es obsolescencia absoluta que no puede ser mantenida”, advirtió y sumó: “Están empezando a aparecer estas puertas de entrada que pueden parar el proceso productivo durante días con pérdida de decenas de millones por horas”.

Por eso, puso el foco en la planificación. “Si vamos a hacer un análisis, mejor que sea antes de un ataque y por las buenas, no un sábado por la tarde con la mitad del personal, porque la mayoría de los ataques son los viernes a la noche, que es el momento donde hay menos gente con capacidad de contener”, puntualizó.

En este escenario, indicó que “incorporar controles para la transformación digital es clave, pero también traer de manera armónica la tecnología vieja y controlar hasta dónde se integra”, mientras reveló que Argentina “tiene un nivel de madurez en la industria del petróleo, que lleva décadas haciendo las cosas bien de forma sistemática, aunque la industria minera viene un paso más atrás”.