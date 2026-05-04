Walter Ardisone: "Trabajamos para darle eficiencia al negocio y volvernos parte de la comunidad"

El gerente de Operaciones de Sitios Remotos del Grupo L valoró la importancia de brindar servicios para el desarrollo local en el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El gerente de Operaciones de Sitios Remotos del Grupo L ; Walter Ardisone, se refirió a la importancia de los servicios para generar comunidad al participar del panel de cierre de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

En la charla, moderada por la periodista de Ámbito, Nazarena Lomagno ; y el de Energy Report, Sebastián D. Penelli , Ardisone resaltó a Grupo L como “ una empresa de capitales nacionales que tiene 38 años, con más de 7.000 empleados en 15 provincias , de los cuales el 50% se dedica a alimentación y el 50% a limpieza, con más de 400 socios estratégicos en Argentina”.

En cuanto a sitios remotos, resaltó la participación en 10 provincias “con 31 sitios, 21 clientes y presencia desde Total en Tierra del Fuego hasta Grupo Arauco en Misiones ”, mientras resaltó: “Llegamos con 125 millones de raciones de alimento a más de 2.500 sitios, mientras que en 1.000 hacemos limpieza”

Walter Ardisone VIDEO

Inversión en formación y eficiencia

Ardisone valoró la reciente inauguración de una planta en Centenario con una inversión de más de 2.200 millones de pesos. “Es un centro logístico y una planta de producción que tiene el fin de llegar con mayor eficiencia a los clientes y nos da la oportunidad de descentralizar producción y trabajo”, resaltó.

En ese sentido, puso el foco en la creación de una flamante escuela de cocina: “Trabajamos con bolsas de trabajo del petróleo, no gastronómicas. Entonces tenemos que trabajar mucho en la formación y tener una escuela que esté al servicio de los proyectos de la compañía y de la comunidad va a ayudar a fomentar el profesionalismo en la zona”.

“También para darle eficiencia al negocio y reducir la huella de carbono y favorecer el uso de la tecnología trajimos equipos importados que tienen que ver con la excelencia en cocción y poder distribuir productos ya elaborados en un lugar donde esperamos darle trabajo a no menos de 90 personas en tres turnos, con la posibilidad de sacar unas 12.000 viandas por día”, expresó.

Una empresa al servicio de la comunidad

Sobre el rol de la firma en Vaca Muerta, expresó que “la idea es desarrollar bien la zona, que todo derrame a la comunidad inmediatamente y sean puestos de trabajo locales, proveedores y soluciones para los clientes, porque pensar en el mercado petrolero te lleva a atender todo el resto”.

Y graficó: “La diferencia entre hacerlo y no hacerlo es quizás un padre que no cría a su hijo con presencia. En cambio, si vos trasladás a la familia y le das una experiencia, lo podés tener todos los días en tu casa”.

“Por eso tenemos una escuela de cocina. Queremos educar a los empleados y los proveedores locales para que, si quieren instalar un restaurante, puedan contar con nosotros que tenemos la experiencia para que sea un caso de éxito. Eso va a hacer que esto sea a largo plazo y que no se termine mañana”, señaló.

Al insistir en el concepto de “una empresa local al servicio de la comunidad”, recordó además que en Añelo llevaron adelante cursos de maestranza, de hotelería y de electricidad. “No es porque nosotros seamos especialistas, sino porque es lo que requería la zona”, resaltó.