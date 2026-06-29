Roberto Bozzano: "El cyber daño material es una nueva opción de seguros"

El líder de Consultoría de Riesgos de Willis Towers Watson puntualizó sobre el avance de coberturas en el quinto panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

El líder de Consultoría de Riesgos de Willis Towers Watson , Roberto Bozzano , destacó la adaptación de la industria a los cambios tecnológicos al formar parte del quinto panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , moderado por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli .

Al analizar cómo evolucionó el riesgo en el sector, Bozzano precisó: “ Hay dos tipos de hackers. Está el que busca vulnerar algo, ya sea la NASA, la ONU o un banco central. A veces con el ánimo de extorsionar y otras para demostrar su poder. El otro tipo es el que usa mucho IA y larga un malware al sistema y lo distribuye y es como tirar una bomba de perdigones para ver quién cae ”.

“La inteligencia artificial hace que lo que antes tenía que hacer una persona manualmente, hoy lo puede potenciar muchísimo”, prosiguió.

Con respecto a los diferentes tipos de cobertura, Bozzano indicó que “ el seguro de cyber es un seguro que busca proteger el patrimonio del asegurado frente a un riesgo ” y resaltó que “el tradicional, el primero que apareció, tenía tres coberturas principales: responsabilidad civil, lucro cesante y gastos asociados”.

“El seguro de responsabilidad civil es por la brecha de datos que hacen que información de tu sistema se desparrame por la deep web y se use para falsificar identidades o amenazar con publicar información personal”, observó, mientras que los gastos adicionales apuntan a “abogados, especialistas, peritos y eventuales comité de crisis que se necesiten por el ataque”.

En cuanto al lucro cesante, sostuvo que apunta a “qué pasa si por el ataque te bloquean tu sistema de facturación, te hacen desaparecer la base de datos de tus clientes o te sacan la información de donde tenés las cuentas bancarias y no podés vender y comprar y te genera una pérdida directa”.

Roberto Bozzano

La posibilidad de daños materiales

Por su parte, el experto resaltó que hoy existe también el riesgo del cyber daño material, una evolución que se adaptó a la transformación tecnológica: “Es una nueva opción donde el daño material surge por un evento de cyber”.

“Muchas empresas utilizan un sistema de control manejado por computadoras. ¿Qué pasa si, en vez de que me coarten el sistema, alguien hace que mis sensores fallen y mi máquina se rompa? Es el evento de daño material donde la causa es un evento de cyber, algo que normalmente las pólizas de seguro de daños patrimoniales lo excluyen”, definió.

Bozzano resaltó que “en el mercado asegurador argentino hay tres o cuatro compañías con estos productos y, aunque son buenos, tal vez son un poco caros para una pyme”, mientras que destacó que puntualmente en cyber daño “la cobertura es del exterior, no hay ninguna compañía local”.