Alejandro Bellorini: "Va a haber oportunidades para todos y tenemos que tener actitud de cooperar" + Agregar ámbito en









El CEO de Dreicon destacó la importancia de desarrollar la cadena de valor en el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El CEO de Dreicon, Alejandro Bellorini, llamó a la cooperación entre los distintos actores de la cadena de valor.

El CEO de Dreicon, Alejandro Bellorini, se refirió a la importancia de cooperar entre los distintos sectores de la cadena de valor al formar parte del panel de cierre de Ámbito Debate sobre Energía y Minería, moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli.

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Ballorini destacó a Dreicon como “un líder en transición energética, porque somos una firma de EPCM de proyectos de abastecimiento energético e infraestructura para oil and gas, minería y grandes proyectos industriales como data center”.

“Estamos en toda la cadena de valor del proyecto que sea y venimos con un trabajo de hace mucho tiempo. Hoy participar de la cadena de valor es participar de todo el proceso que transforma un proyecto desde su diseño hasta su puesta en marcha y ejecución. Tiene que ver con logística y servicio”, resaltó sobre la importancia de la integración.

Transición energética y cooperación Al visibilizar las oportunidades del sector, Ballorini planteó: “Cuando uno forma parte de proyectos de este tipo, como nos pasó en Tierra del Fuego, eso es transición energética. Abastecer los proyectos de oil and gas con el foco en incorporar renovables y reducir huella de carbono”.

“Hicimos un proyecto muy fuerte respecto de la cadena de valor de Río Grande. Desde la cadena más pequeña hasta la firma más grande. Frente a una oportunidad que es participar de un proyecto, tenemos que tener la responsabilidad empresaria de ir al proyecto dando oportunidades de trabajo porque uno lo que hace es administrar recursos”, expresó.

Y apuntó: “Hay que empezar a mirar regional y localmente. No tiene que ser una disputa entre ambos, porque muchas veces se produce una actitud defensiva, como el Compre local. Acá va a haber una torta que va a crecer muchísimo, va a haber una gran oportunidad para todos y tenemos que trabajar en una figura más cooperativa”. "Hay que terminar de aprovechar esta oportunidad, hablar entre nosotros y ver cómo nos podemos ayudar para desarrollar capacidades y lograr que las voces lleguen a Buenos Aires", insistió el referente de Dreicon y cerró: "Estamos apostando a 20 años importantes para el desarrollo de la Argentina, con minería, oil and gas con foco en Vaca Muerta, el agro y la Inteligencia Artificial (IA). Creo que la mesa está servida".