Avanzó la reforma de la carta magna del Central, que modifica la metodología de la destitución de sus directivos y fija su objetivo.

El Gobierno consiguió avanzar este jueves en Diputados con el proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) . La iniciativa tuvo cambios en el Senado , que dilató la aprobación hasta su sanción en la última sesión de la Cámara baja con 141 votos a favor y 99 abstenciones. " Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal", festejó Javier Milei en sus redes sociales.

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La reforma de la Carta Orgánica del BCRA que busca reforzar la independencia de la autoridad monetaria, limitar el financiamiento al Estado y concentrar su misión en preservar el valor de la moneda fue una de las prioridades legislativas del Gobierno de Javier Milei para el segundo semestre. El Senado modificó su redacción original, estableciéndose como Cámara decisiva para votar -con mayoría absoluta- la posible destitución de sus directivos.

Uno de los cambios centrales es la modificación del mandato del Banco Central. El proyecto establece como misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda . De esta manera, se busca dejar atrás el esquema incorporado con la reforma de 2012, que además de la estabilidad monetaria contemplaba objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El cambio implica concentrar el accionar del BCRA en la estabilidad monetaria y, particularmente, en la lucha contra la inflación.

Otro de los puntos más relevantes es la prohibición del financiamiento del sector público por parte del Banco Central. El proyecto elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional y establece restricciones para otras formas de asistencia financiera directa o indirecta. La prohibición también alcanza al financiamiento de provincias y municipios.

Tenemos nueva Carta Orgánica para el @BancoCentral_AR . Se terminó con más de 90 años de estafa via emisión de dinero para financiar déficit fiscal... VLLC! pic.twitter.com/PGom0ew3pQ

El objetivo del Gobierno es cerrar una de las vías utilizadas históricamente para financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria. Según la argumentación oficial, evitar que el BCRA pueda cubrir desequilibrios fiscales es una condición necesaria para consolidar la estabilidad de precios.

Qué pasará con las utilidades del BCRA

La reforma también modifica el tratamiento de las utilidades de la autoridad monetaria. El proyecto busca impedir que el Tesoro pueda recibir como financiamiento utilidades meramente contables generadas, por ejemplo, por variaciones en el valor de los activos o por operaciones financieras.

La intención es evitar que resultados que no representan necesariamente una ganancia realizada se conviertan en recursos disponibles para financiar el gasto público.

Adiós a las Letras Intransferibles

Otro de los puntos incluidos en la reforma es la prohibición de utilizar nuevas Letras Intransferibles. Estos instrumentos fueron utilizados durante años por el Tesoro para obtener reservas internacionales del Banco Central a cambio de títulos que quedaban dentro del activo de la autoridad monetaria y que no podían negociarse en el mercado.

El proyecto busca impedir que este mecanismo vuelva a utilizarse como una vía indirecta para que el Tesoro acceda a las reservas del BCRA.

La Cámara de Diputados terminó por aprobar la reforma del BCRA. Diputados

Cambios en las operaciones y las reservas

La reforma también actualiza las herramientas operativas del Banco Central. El proyecto le permite intervenir en los mercados mediante operaciones con títulos públicos, divisas y otros activos financieros, siempre bajo condiciones de mercado, con el objetivo de regular la política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia.

A su vez, incorpora una protección específica para las reservas internacionales y establece reglas más precisas sobre los activos externos que pueden formar parte de ellas, incluyendo oro y activos financieros líquidos.

Qué busca Milei con la reforma

En términos políticos y económicos, la apuesta del Gobierno es que las nuevas reglas sobrevivan a la actual administración. La intención es establecer límites institucionales para impedir que futuras gestiones vuelvan a utilizar al Banco Central como fuente de financiamiento del Tesoro.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para consolidar el equilibrio fiscal y eliminar lo que considera mecanismos que contribuyeron históricamente a la emisión monetaria y la inflación.

El interrogante central será si las restricciones previstas por la reforma logran convertirse en reglas permanentes de la política económica argentina o si, como ocurrió con otras modificaciones de la Carta Orgánica, quedan sujetas a futuros cambios de gobierno.