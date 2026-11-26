El gobernador Hugo Passalacqua le envió una carta a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Denunció demoras por calles cerradas y falta de conectividad en el puente Tancredo Neves.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua , le envió una nota a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , pidiendo "medidas operativas" para agilizar el Centro de Frontera Puerto Iguazú – Foz do Iguaçu , ante el boom de compras en el país vecino suscitado por la baja del real.

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Passalacqua consideró "inadmisible" que vecinos, trabajadores y turistas "sufran demoras de varias horas por casillas cerradas, falta de conectividad o equipamiento desactualizado".

"Un cruce fronterizo ágil no solo respeta el tiempo de la gente: significa más turismo, más comercio y más empleo para los misioneros", aseguró.

Puntualmente, el mandatario se refirió al Puente Internacional Tancredo Neves y recordó que es el paso terrestre más transitado de toda la Argentina, ya que en 2025 concentró casi 11 millones de movimientos migratorios y es la puerta de entrada a nuestras Cataratas del Iguazú.

"Pedimos a la Dirección Nacional de Migraciones la apertura plena de casillas, mayor dotación de inspectores y las mejoras tecnológicas necesarias", apuntó el gobernador misionero.

Envié una nota a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, solicitando con carácter urgente la adopción de medidas operativas para agilizar el Centro de Frontera Puerto Iguazú – Foz do Iguaçu. El Puente Internacional Tancredo Neves es el paso terrestre más… pic.twitter.com/f7SNxZqIsl

Por último, aseguró que su gobierno confía en que "así será" y que pondrá a disposición toda nuestra colaboración técnica y logística para resolver esta situación definitivamente.

Crecen las compras argentinas en Brasil por la depreciación del real

El pedido responde a una creciente afluencia de argentinos rumbo a Brasil como consecuencia de la depreciación del real, hecho que abarató las compras y el turismo para quienes cruzan la frontera.

En las últimas semanas, el valor del real brasileño cayó casi un 15%. Entre los hechos que influyeron figura la reelección de Lula Da Silva en el balotaje, un resultado que sorprendió, ya que los mercados apostaban por la victoria de Flavio Bolsonaro, quien había ganado la primera vuelta.

En ese periodo, la moneda pasó de pasó de valer $305,43 a $265,07 argentinos.

Actualmente, el principal foco de preocupación del mercado pasa por la sostenibilidad de las cuentas públicas brasileñas. El déficit fiscal nominal supera el 9% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la deuda pública ya representa más del 80% de la economía.

Los inversores temen que, sin un ajuste fiscal de mayor profundidad, el endeudamiento continúe creciendo y complique las posibilidades de reducir las tasas de interés, actualmente elevadas para contener la inflación.

La presión cambiaria se mantuvo incluso después de que el Senado brasileño respaldara el miércoles un paquete de medidas destinado a limitar el crecimiento del gasto público.

El programa oficial contempla una mejora del resultado fiscal primario de entre 50.000 millones y 60.000 millones de reales, equivalentes a unos u$s10.200 millones, durante 2027. Sin embargo, el mercado considera que las medidas todavía resultan insuficientes para estabilizar la trayectoria de la deuda.