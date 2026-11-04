JD Vance culpó a la guerra con Irán por la derrota republicana en las elecciones de EEUU

El vicepresidente estadounidense aseguró que el conflicto militar fue determinante para el triunfo demócrata en los comicios legislativos. También cuestionó la estrategia del oficialismo y advirtió sobre el descontento de los votantes que apoyaron a Donald Trump en 2024.

JD Vance afirmó que la derrota electoral se debe a la guerra con Irán.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , atribuyó la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término a la guerra contra Irán y sostuvo que el conflicto provocó un desplazamiento de votantes hacia el Partido Demócrata . A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X , el funcionario cuestionó las interpretaciones que responsabilizaron a la baja participación electoral y advirtió que el oficialismo deberá modificar sus prioridades para recuperar el respaldo perdido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“La razón por la que perdimos es la guerra. El presidente mismo lo dijo anoche” , escribió Vance, en referencia a las declaraciones de Donald Trump después de conocerse los resultados electorales.

El vicepresidente aseguró que el principal problema republicano no estuvo relacionado con la cantidad de ciudadanos que acudieron a votar, sino con el comportamiento de una parte del electorado que había acompañado a Trump y a él en las presidenciales de 2024 .

“El problema principal no es la participación”, afirmó, y explicó que numerosos votantes republicanos decidieron respaldar a candidatos demócratas como expresión de su descontento con la política exterior de la administración estadounidense.

Las declaraciones se produjeron después de que los demócratas consiguieran recuperar el control de ambas cámaras del Congreso , en una elección que modificó el equilibrio político de Washington durante los últimos dos años del mandato de Trump.

One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was… — JD Vance (@JDVance) November 4, 2026

JD Vance explicó por qué los republicanos perdieron las elecciones en EEUU

En su análisis, JD Vance detalló que los especialistas electorales de su equipo siguieron de cerca la composición del electorado durante toda la jornada. El objetivo era determinar si la distribución de votantes republicanos y demócratas mantenía características similares a las registradas en las elecciones presidenciales de 2024.

Según explicó, los datos mostraron niveles de participación “apenas aceptable” en algunos estados y “asombrosa” en otros, pero en ninguno resultaron “catastrófica”.

Como ejemplo, mencionó el caso de Florida, donde el electorado tuvo una composición 9 puntos porcentuales más republicana que demócrata, apenas por debajo de los registros de las últimas presidenciales. Sin embargo, un analista de su confianza le advirtió que el comportamiento de los votantes podía ser diferente al esperado.

“Muchos votantes de Trump y Vance de 2024 están furiosos”, le señaló el especialista, quien anticipó que una parte de ese sector tenía previsto votar por candidatos demócratas.

Vance también reveló que un encuestador le había pronosticado el lunes que los republicanos perderían el voto genérico por 13 puntos, un indicador utilizado para medir las preferencias partidarias en las elecciones legislativas. De acuerdo con el vicepresidente, ese pronóstico terminó coincidiendo con la tendencia que mostraron los resultados.

Las cuatro condiciones que plantearon los votantes de Trump

El vicepresidente aseguró que los ciudadanos que abandonaron al Partido Republicano identificaron cuatro condiciones principales para volver a respaldarlo.

Según el análisis electoral que recibió Vance, las demandas estuvieron relacionadas con la política exterior, la economía y las prioridades de la administración estadounidense. Dichas condiciones son:

Terminar la guerra contra Irán , uno de los principales motivos de descontento con el Gobierno.

Concentrarse en el costo de vida y la inflación , ante las dificultades económicas de los hogares.

Priorizar los intereses de Estados Unidos , en línea con el principio de poner al país primero.

Modificar la relación con Israel, en el contexto del conflicto militar en Medio Oriente.

Para Vance, estas demandas demostraron que el resultado electoral no podía explicarse únicamente por cuestiones de organización partidaria o movilización de votantes.

El vicepresidente también defendió a Rachel Campos Duffy, conductora de Fox News y esposa del secretario de Transporte, Sean Duffy, quien recibió críticas después de reclamar una salida diplomática a la guerra. “Resultó que su consejo político era sensato”, escribió Vance, al considerar que su postura coincidió con las preocupaciones expresadas por el electorado.

Las críticas de Vance a los defensores de la guerra y a la dirigencia republicana

En otro tramo de su publicación, JD Vance anticipó que durante los próximos meses surgirán intentos de reinterpretar las causas de la derrota republicana. El funcionario advirtió que sectores del establishment político buscarán atribuir el resultado a otros factores y utilizarán el escenario para impulsar cambios en materia migratoria.

En particular, cuestionó la posibilidad de que algunos dirigentes propongan una amnistía migratoria como respuesta a los resultados electorales. Aunque se mostró dispuesto a discutir modificaciones en los mecanismos de control de la inmigración, como reforzar las medidas contra las empresas que contratan trabajadores sin autorización legal, rechazó una regularización generalizada. “Cualquiera que impulse la amnistía les está mintiendo”, sostuvo.

También lanzó un cuestionamiento directo a quienes defendieron la continuidad de la ofensiva militar contra Irán pese a sus consecuencias políticas: “Si quieren argumentar que valió la pena perder el Senado por los próximos seis años, háganlo. Estén de acuerdo o no, eso al menos es honesto”.

Su mensaje recibió el respaldo de Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense, quien compartió la publicación en X y manifestó su acuerdo. “Cada palabra de esto es 100, 100, 100”, escribió, acompañado por el emoji utilizado para expresar aprobación total.

Every word of this is https://t.co/EigF8EQYXU — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 4, 2026

Donald Trump reconoció que la guerra con Irán influyó en la derrota

El presidente Donald Trump también se refirió al impacto electoral del conflicto militar, aunque presentó una interpretación menos categórica que la de su vicepresidente.

En declaraciones a Fox News, el mandatario reconoció que la guerra pudo haber perjudicado al Partido Republicano. “Creo que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán”, sostuvo.

Horas antes de las elecciones, Trump había asegurado al Financial Times que Estados Unidos no tenía previsto lanzar nuevos ataques inmediatos contra Irán, aunque aclaró que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas para intervenir si resultaba necesario.

El lunes, un día antes de los comicios, las fuerzas militares estadounidenses bombardearon objetivos en la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz. Desde Washington describieron la operación como una acción defensiva, en medio de la continuidad de las tensiones militares en la región.