Luis Caputo volvió a descartar una devaluación, pero tiene un valor del dólar como referencia

Ante los empresarios de la UIA, el Ministro dijo que resulta "poco importante" el tipo de cambio para la competitividad de las empresas. Remarcó que hay que bajar el costo del financiamiento.

El ministro de Economía, Luis Caputo , pretende lograr una mayor competitividad para la economía por una vía alternativa a la devaluación de la moneda , según lo afirmó ante los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) .

Para Caputo, el problema de la baja actividad no es el valor del dólar, que este año se movió muy poco . De acuerdo con el techo de la banda establecida por el Banco Central, el tipo de cambio podría llegar este mes hasta $1.989, tras ajustar por la inflación de septiembre (1,93%). El valor de mercado está en $1.550. Se supone que el tipo de cambio podría subir hasta el tope sin que intervenga el BCRA, pero la mesa de la entidad lo mantiene más bajo. Es lo que algunos analistas denominan "la banda dentro de la banda" .

La mirada del titular del Palacio de Hacienda es diferente. Caputo dijo ante los empresarios de la UIA que "las pymes se financian hoy a niveles de 70%, 80%, 90%, cuando la tasa de mercado es de 23%, 24% o 25%" , de modo que, si se pudiera lograr que una pyme se financie a una tasa más razonable, aunque todavía positiva, del 35% o 40%, "tendría un ahorro al año de 40 puntos, lo que sería el equivalente a un tipo de cambio de $2.100" .

"Fíjense lo poco importante que es el tipo de cambio en la ecuación de bajar el costo argentino. Las regulaciones y el costo financiero es lo que realmente joroba a la industria" , afirmó el titular del Palacio de Hacienda ante los industriales, a quienes trata de convencer de que ahora la Argentina está en un nuevo modelo en el que los empresarios deben procurar ser competitivos en función de su propia capacidad.

Aunque Caputo plantee que el dólar resulta irrelevante en la ecuación, en su cabeza tiene un número ($2.100 por dólar) . Trataría de reproducir su efecto reduciendo el costo del financiamiento en pesos y bajando impuestos .

En ese sentido, gran parte de la disertación que formuló ante los empresarios de la UIA estuvo enfocada en responder a las críticas de economistas como Ricardo Arriazu, quien propone reducir el apretón monetario para reactivar la economía. Desde esta perspectiva, la falta de pesos es lo que estaría frenando la actividad.

Caputo insiste en que "no hay un problema de liquidez" que incremente las tasas, sino que la falta de confianza hace que los argentinos depositen sus ahorros a 30 días, lo que impide a los bancos prestar a plazos más largos a las empresas. En ese descalce estaría el problema de las altas tasas activas, según cree Caputo.

El problema de Cavallo

Domingo Cavallo nunca reconoció abiertamente que el peso estaba sobrevaluado cuando fue ministro de Economía. Gozó de la popularidad que le dio haber sido el "padre de la Convertibilidad", que había resuelto el problema de la inflación en la Argentina.

Caputo insiste en que "no hay un problema de liquidez" que incremente las tasas, sino que la falta de confianza.

Cuando se integró al gobierno de Fernando de la Rúa, implementó los Planes de Competitividad. Eran acuerdos sectoriales en los que el Gobierno trataba de compensar los efectos negativos que generaba la sobrevaluación. El plan consistía en reducir impuestos y otros costos laborales, y hasta se incluyó un tipo de cambio especial para importar. En el caso de las importaciones, se eliminaron aranceles a bienes de capital e insumos con permiso del Mercosur. Se buscó compensar de otro modo el efecto de la sobrevaluación del peso.

Cabe reconocer que, a diferencia del actual Gobierno, en aquel momento no había superávit fiscal, lo que hacía a la Argentina muy dependiente del financiamiento externo para sostener el uno a uno. Hoy, con el mercado cerrado, el esquema de Caputo se sostiene.

Christian Buteler: "Cada variable tiene su importancia"

Al respecto, el analista financiero Christian Buteler indicó a Ámbito que "es cierto que el costo financiero es uno de los problemas que tiene la economía argentina y que afecta la competitividad, pero es independiente del tipo de cambio". "Cada variable tiene su importancia y su peso, y no compensa o no debería compensar otras variables", explicó.

El analista señaló que "el costo financiero es alto, sobre todo para las empresas, principalmente para las pymes, y eso hay que solucionarlo". "¿Eso invalida si el tipo de cambio está bien, mal o regular en su valor? No. Son temas aparte. O sea, uno es el problema de financiación y otro es el problema de la competitividad cambiaria", explicó.

"Tengo mi objeción y es que esto no se arregla con devaluar. Yo no creo que el Gobierno tenga que devaluar para mejorar el tipo de cambio. Solo creo que el tipo de cambio tiene que liberarse. O sea, las restricciones tienen que liberarse para que se encuentre el nivel adecuado de acuerdo con los flujos", explicó Buteler.

Para Caputo, el problema de la baja actividad no es el valor del dólar, que este año se movió muy poco.

El analista señaló que "el Banco Central podrá participar de ese mercado, suavizando los movimientos, y el Tesoro tendrá que participar para adquirir los dólares necesarios para pagar la deuda o para vender los dólares cuando coloque en algún momento deuda en el exterior y necesite los pesos".

"La realidad es que una cosa no debe compensar la otra. Que hay un problema con la financiación, sí. Que eso compensaría lo que es el tipo de cambio, no. En eso no estoy de acuerdo", indicó.

Por su lado, Diego Coatz, titular de la consultora I+D, quien hasta hace poco fue director ejecutivo de la UIA, comentó a Ámbito que, más allá del deseo del ministro de reducir las tasas de interés, la realidad es que va a ser complicado debido al salto que pegó el riesgo país. Esa variable empuja el costo del crédito en la Argentina.

También advirtió que "un tercio del superávit fiscal conseguido en el año se debe al desplome de las cantidades importadas". En una economía debilitada, las necesidades de insumos y bienes para la producción son menores.