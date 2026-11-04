Luis Caputo abrió la billetera para algunas provincias en el inicio de noviembre

En la primera semana del mes le pasó $13.500 millones en ATN a tres provincias del norte y una del litoral. En octubre no había enviado nada.

Luis Caputo volvió a abrir la billetera en noviembre. En octubre no había habilitado ATN

El Gobierno arrancó noviembre con envíos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para algunas provincias del Norte Grande y el Litoral por $13.500 millones, según indica un reporte elaborado por el economista Nadin Argañaraz.

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De acuerdo con el relevamiento, los fondos abonados correspondieron a Chaco, con $4.000 millones; Corrientes, $3.500 millones; Entre Ríos, $3.000 millones y Misiones, $3.000 millones.

Con este último desembolso, las asignaciones por ATN en lo que va del año alcanzaron un acumulado de $197.500 millones, las cuales fueron distribuidos entre 15 jurisdicciones provinciales.

Las provincias que encabezan la recepción de estos recursos en el periodo son Misiones, Corrientes, Catamarca, Salta y Entre Ríos.

En la comparación interanual, el monto transferido hasta el momento representa un incremento nominal del 50% respecto de los $131.500 millones registrados en el mismo lapso del año anterior.

Los datos hasta octubre

De acuerdo con un reporte de Politikon Chaco, en tanto hasta el mes pasado los envíos nacionales no automáticos totalizaron $89.259 millones (en su etapa pagada) lo que explica una caída real del 70,2% interanual y una disminución del 45% respecto al mes anterior.

Casi la mitad de lo distribuido (48%) se concentró en el programa de Universalización de la Jornada Extendida, por $29.022 millones y los Comedores Escolares, por $13.497 millones.

Más atrás se ubicaron el Estímulo a la Producción de Gas Natural por $9.015 millones y las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales, por $9.000 millones.

Buenos Aires lideró la recepción con el 24,6%, seguida por Neuquén (15,8%) y Chaco (7,2%). En el extremo opuesto, Misiones, Jujuy y Formosa registraron participaciones inferiores al 0,5%.

En tanto, durante octubre de no se registraron transferencias pagadas de ATN de manera efectiva ($0 abonados), a pesar de que el fondo recaudó $115.102 millones.

Mejora de la coparticipación

Las provincias tuvieron un leve repunte de ingresos automáticos de parte de la Nación al recibir un total de $7,32 billones, con un incremento interanual real del 0,5%, según estimaron consultores privados.

"Los envíos por Coparticipación Federal de Impuestos alcanzaron los $6,7 billones (92% del total), exhibiendo una leve suba real del 0,9% interanual, resultado apoyado, nuevamente, en un buen desempeño del impuesto a las Ganancias (+17,1%), al tiempo que el IVA, otra vez, volvió a marcar retrocesos de importante magnitud (-7,5%)", señaló la consultora Politikon Chaco.

En ese sentido, indicó que "los fondos por Impuestos Internos volvieron a caer (-33,8%), pero crecieron los Otros Coparticipados (+19,4%)".

Por su parte, el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales totalizó envíos por $328.348 millones (4% del total), con un desempeño positivo del 7,6% real interanual,

Compensación del Consenso Fiscal totalizaron $275.890 millones (4% del total) y presentaron una baja del 12,8% real interanual.