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4 de noviembre 2026 - 16:16

Tras la llamativa convocatoria, la SIDE confirmó que recibieron más de 40.000 solicitudes de ingreso

El órgano encargado de ser el rector del Sistema de Inteligencia del país abrió por primera vez inscripciones a todo el público y obtuvieron un resultado más que llamativo, a tan solo 24 horas de su apertura.

La campaña de la SIDE, en busca de encontrar a nuevos espías para el país.

La campaña de la SIDE, en busca de encontrar a nuevos espías para el país.

En el caso de que haya interesados que todavía no se hayan anotado, tendrán tiempo de hacerlo hasta el próximo lunes 30 de noviembre, día en el que cerrarán y comenzarán con el proceso de selección para elegir a los candidatos.

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El cartel para postularse en la SIDE, dentro de las universidades.

El cartel para postularse en la SIDE, dentro de las universidades.

La convocatoria tuvo una respuesta masiva, a pesar de las exigentes condiciones que implica el trabajo en un organismo de estas características. En su comunicado oficial, advirtieron sobre la responsabilidad del cargo: “Es mucho trabajo, no hay horarios, la exigencia es extrema y el riesgo es real”.

Sin embargo, las advertencias no desalentaron a los interesados. “En tan solo 24 horas, ya recibimos más de 40.000 solicitudes de argentinos que quieren trabajar para defender la República Argentina. Vamos a revisar cada perfil. Y vamos a elegir a los mejores”, afirmaron en el mensaje que difundieron a través de sus redes sociales oficiales.

Cuáles son los requisitos para poder pertenecer al Cuerpo de Inteligencia de la Nación

En el nuevo movimiento “Buscamos a los mejores”, la SIDE le dará lugar a los ciudadanos argentinos con secundario completo. Además, el proceso incluirá exámenes y evaluaciones. En el caso de las personas que serán seleccionadas, tendrán que realizar el curso básico en la Escuela Nacional de Inteligencia.

El cartel para ingresar a la SIDE, en las calles de Buenos Aires.

El cartel para ingresar a la SIDE, en las calles de Buenos Aires.

Por otro lado, también habrá que someterse a chequeos médicos y de seguridad, que incluirán una investigación de antecedentes y evaluaciones físicas y psicológicas. Por último, una de las claves para poder ser parte será tener disponibilidad para trasladarse hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aprovechó el anuncio del martes para darlo a conocer y destacar que es una carrera basada en “el mérito y la transparencia”, en la que “el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados”.

Cómo es el proceso de ingreso

Para poder anotarse en el sitio web de la SIDE habrá que superar cuatro etapas distintas, las cuales se tienen que hacer, en su totalidad, vía online.

  • 1. Inscripción

Entre el 3 y el 30 de noviembre podés inscribirte al concurso público de ingreso al Cuerpo de Inteligencia de la Nación completando el formulario digital que se encuentra en esta sección del sitio web.

  • 2. Selección

Realizamos una primera selección de perfiles para rendir un examen digital de conocimientos generales. Quienes lo aprueben pasarán a las evaluaciones escritas, físicas y psicológicas, y a una entrevista personal.

  • 3. Formación

Los perfiles seleccionados participarán del Curso Básico de Ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia.

  • 4. Ingreso

En función del desempeño durante el curso y de las vacantes disponibles, seleccionamos a quienes se incorporarán a la carrera profesional del Cuerpo de Inteligencia de la Nación.

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