El presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, puso el foco en el impacto de Vaca Muerta para el país y destacó la llegada de inversiones durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.
Ernesto López Anadón: "La diferencia entre tener o no Vaca Muerta es de casi 35.000 millones de dólares"
El presidente del IAPG valoró el perfil exportador del país durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.
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Con la moderación de los periodistas de Ámbito, Sebastián D. Penelli y Nazarena Lomagno, López Anadón destacó que se ve “un enorme volumen de inversión” y graficó: “Te sorprende que casi todos los días se presentan proyectos nuevos al RIGI y en algunos casos superan los 3.000 millones de dólares, tanto en perforación de pozos como en ductos y plantas de tratamiento y fertilizante o proyectos de GNL, como el de Camuzzi”.
“La industria está incorporando nuevos proyectos basados en los recursos de Vaca Muerta”, explicó y manifestó: “En los 90 hubo un boom petrolero y todos los gasoductos se hicieron en esa época, pero sobre la base de menor cantidad de recursos. Hoy los recursos en gas y petróleo son enormes para el país y le da a la industria el reaseguro por muchísimos años”.
En tal sentido, destacó que un grupo de trabajo multidisciplinario estimó que en Argentina “hay 258 trillones de pies cúbicos y 30 billones de barriles de petróleo”, que se calcula como equivalente a 100 años de producción.
El impacto de Vaca Muerta
Sobre el mercado del petróleo y gas, López Anadón puso el foco en Vaca Muerta como “proyecto de exportación” y precisó: “Estamos llegando a cerca de un millón de barriles por día y el país consume 600.000 aproximadamente. Todo lo que se hace en adelante, tanto en gas como en petróleo, es para exportar”.
“En los últimos 20 meses, la producción aumentó un 40%. Y los aumentos en las cifras de exportación se deben a más volumen y mayor precio”, resaltó, al tiempo que analizó: “También tenés que medir a Vaca Muerta en el impacto de importación de hidrocarburos si no existiese, porque importaríamos todos los días, con la convencional en declive y cerca de 300.000 barriles por día”.
“Este año vamos a tener un saldo a favor de balanza de energía de 10.000 millones de dólares a fin de año. Sin Vaca Muerta, hubiésemos tenido que importar entre 20 y 25.000 millones. Entonces, la diferencia es de casi 35.000 millones, es un impacto enorme para Argentina”, razonó.
El RIGI como dinamizador de la actividad
López Anadón se refirió a la importancia del RIGI y aseguró que, de no haberse implementado, “no hubieran existido muchos proyectos”. “El aumento que se experimenta en actividad no se hubiera podido financiar con Vaca Muerta solo. Necesitás generar infraestructura y poner la plata hoy”, agregó.
A su entender, iniciativas como GNL o VMOS “no se hubiesen hecho o al menos no a razón de millones como pasa hoy, sino que hubiera crecido lentamente la producción”. Con todo esto en mente, llamó a que energía, minería y agro sean “tres pilares para que Argentina mejore su estructura impositiva y le den al país la válvula de escape para que todo el mundo tenga condiciones similares y se puedan desarrollar actividades rentables”.
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