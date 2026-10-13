Ernesto López Anadón: "La diferencia entre tener o no Vaca Muerta es de casi 35.000 millones de dólares"

El presidente del IAPG valoró el perfil exportador del país durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El presidente del IAPG , Ernesto López Anadón , puso el foco en el impacto de Vaca Muerta para el país y destacó la llegada de inversiones durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

Con la moderación de los periodistas de Ámbito, Sebastián D. Penelli y Nazarena Lomagno , López Anadón destacó que se ve “ un enorme volumen de inversión ” y graficó: “ Te sorprende que casi todos los días se presentan proyectos nuevos al RIGI y en algunos casos superan los 3.000 millones de dólares , tanto en perforación de pozos como en ductos y plantas de tratamiento y fertilizante o proyectos de GNL, como el de Camuzzi”.

“ La industria está incorporando nuevos proyectos basados en los recursos de Vaca Muerta ”, explicó y manifestó: “En los 90 hubo un boom petrolero y todos los gasoductos se hicieron en esa época, pero sobre la base de menor cantidad de recursos. Hoy los recursos en gas y petróleo son enormes para el país y le da a la industria el reaseguro por muchísimos años”.

En tal sentido, destacó que un grupo de trabajo multidisciplinario estimó que en Argentina “ hay 258 trillones de pies cúbicos y 30 billones de barriles de petróleo ”, que se calcula como equivalente a 100 años de producción.

Sobre el mercado del petróleo y gas , López Anadón puso el foco en Vaca Muerta como “proyecto de exportación” y precisó: “ Estamos llegando a cerca de un millón de barriles por día y el país consume 600.000 aproximadamente. Todo lo que se hace en adelante, tanto en gas como en petróleo, es para exportar ”.

“En los últimos 20 meses, la producción aumentó un 40%. Y los aumentos en las cifras de exportación se deben a más volumen y mayor precio”, resaltó, al tiempo que analizó: “También tenés que medir a Vaca Muerta en el impacto de importación de hidrocarburos si no existiese, porque importaríamos todos los días, con la convencional en declive y cerca de 300.000 barriles por día”.

“Este año vamos a tener un saldo a favor de balanza de energía de 10.000 millones de dólares a fin de año. Sin Vaca Muerta, hubiésemos tenido que importar entre 20 y 25.000 millones. Entonces, la diferencia es de casi 35.000 millones, es un impacto enorme para Argentina”, razonó.

El RIGI como dinamizador de la actividad

López Anadón se refirió a la importancia del RIGI y aseguró que, de no haberse implementado, “no hubieran existido muchos proyectos”. “El aumento que se experimenta en actividad no se hubiera podido financiar con Vaca Muerta solo. Necesitás generar infraestructura y poner la plata hoy”, agregó.

A su entender, iniciativas como GNL o VMOS “no se hubiesen hecho o al menos no a razón de millones como pasa hoy, sino que hubiera crecido lentamente la producción”. Con todo esto en mente, llamó a que energía, minería y agro sean “tres pilares para que Argentina mejore su estructura impositiva y le den al país la válvula de escape para que todo el mundo tenga condiciones similares y se puedan desarrollar actividades rentables”.