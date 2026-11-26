El diputado cuestionó sus dichos sobre las elecciones brasileñas y advirtió sobre el impacto en la relación bilateral y el Mercosur. El pedido no prosperó en el recinto.

"Quiero expresar claramente mi repudio a este personaje realmente mediocre , limitado, que tenemos como canciller de la Argentina", sostuvo Pichetto en el recinto. También cuestionó sus apariciones televisivas y afirmó que el funcionario "habla tonterías respecto a un proceso electoral que ha sido reconocido hasta por Estados Unidos y por el propio (Donald) Trump".

El planteo del legislador de Encuentro Federal estuvo dirigido a las declaraciones que Quirno realizó durante el fin de semana en el programa de Mirtha Legrand, donde puso reparos sobre el proceso electoral que consagró a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil. "Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación", había afirmado el canciller.

Este jueves, el funcionario buscó moderar sus dichos en una entrevista radial y aclaró que el Gobierno no cuestiona el resultado de los comicios. "Nadie está poniendo en duda resultados" , aseguró, aunque insistió en que hubo situaciones que no fueron "lo suficientemente prolijas".

Para Pichetto, las declaraciones profundizaron el deterioro del vínculo bilateral y pusieron en riesgo la integración comercial entre ambos países. "Acabamos de clavar el último clavo sobre el ataúd de una relación que no tiene precedentes", advirtió. Además, definió como "un verdadero mamarracho" a la política exterior del Gobierno y alertó por las consecuencias económicas de una ruptura con Brasil, socio de la Argentina en el Mercosur .

Pichetto calificó al canciller de "mediocre" y responsabilizó por "profundizar" la tensión con Brasil y afectar al Mercosur.

El diputado también señaló que un senador brasileño había solicitado una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja y que, según relató, no fue recibido.

El pedido de interpelación y el cruce con Martín Menem

Tras sus cuestionamientos, Pichetto reclamó que Quirno sea interpelado en Diputados para explicar sus declaraciones y precisar la posición oficial sobre la relación con Brasil. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, objetó el planteo porque no había un expediente ni una iniciativa escrita para someter a votación.

El legislador propuso un apartamiento del reglamento para tratar la convocatoria sobre tablas, pero Menem insistió en que debía presentar el pedido por mesa de entradas. "Preséntelo por mesa de entrada y, una vez que esté ingresado, se vota el apartamiento", le indicó.

Finalmente, el pedido de interpelación no consiguió los votos necesarios para avanzar. La discusión se produjo durante una jornada marcada por el debate del Presupuesto 2027 y dejó expuesta la preocupación opositora por el impacto de las declaraciones del canciller en la relación diplomática y comercial con Brasil.