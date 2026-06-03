Gabriela Ferrucci: "En tanto no bajemos la presión impositiva, va a ser difícil lograr la competitividad que necesitamos"

La presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina, Gabriela Ferrucci, analizó la realidad de la industria durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre turismo.

La presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina, Gabriela Ferrucci, encabezó el panel de cierre de Ámbito Debate sobre turismo.

La presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina , Gabriela Ferrucci , protagonizó el panel de cierre de Ámbito Debate sobre turismo: Business & Travel Experience, en un mano a mano con la editora en jefe de Ámbito, Maricel Spini , donde se analizó la actualidad del sector y los desafíos por delante.

Ferrucci destacó la incidencia de la conectividad aérea en la hotelería y repasó que en 2025 “ hubo un récord de movimiento aéreo en Argentina con más de 33 millones de personas , un 13% más que en 2024 y un 10% más que 2019, que había sido el récord”, por lo que llamó a “hacer doble clic sobre ese dato y ver que creció mucho el movimiento de los argentinos saliendo al exterior”.

“Si bien el movimiento interno también fue récord, tenemos como desafío para nuestros hoteles lograr mejorar ese equilibrio con la llegada del del turismo receptivo ”, sostuvo y mencionó la ubicación geográfica como factor de impacto: “Estamos muy lejos de los grandes emisores de turismo, entonces llegar a la Argentina tiene un costo elevado”.

“Si a eso le sumamos la situación actual, que es el aumento del costo del combustible por la guerra de Medio Oriente y la salida de los argentinos que suben el costo de los de los tickets, hay un desafío respecto al turismo internacional ”, planteó.

La conectividad como factor clave

Al referirse a la conectividad, Ferrucci definió como “muy buena” la política de cielos abiertos del gobierno de Javier Milei. “Valoramos mucho esta propuesta porque desburocratizó ese mercado, pero hay mucho por crecer”, advirtió, al recordar que “Argentina es muy extensa”, comparándola de norte a sur con el trayecto desde Lisboa hasta Moscú.

“Recorrerla realmente requiere de este medio de transporte. Lo que ha pasado hasta ahora es que no han aparecido nuevos jugadores que permitan cambiar esta ecuación y que los costos internos bajen”, problematizó.

Panel 4, turismo La realidad del turismo y los desafíos por delante fueron los ejes del panel de cierre.

A su vez, reconoció que aparecieron “algunas oportunidades como compañías aéreas muy pequeñas que han unido destinos”, mencionando entre ellas la sociedad con hoteles en Cariló y Mar de las Pampas. “En este verano la conexión desde Buenos Aires a Villa Gesell ha permitido que esa llegada se haga de forma aérea en un tiempo muy reducido, o sea que ha generado una conexión extra al destino”, agregó.

De todos modos, la presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo apuntó que “todavía hay mucho por trabajar y sobre todo hay que lograr que haya más propuestas que se sumen a la oferta aérea”, al tiempo que pidió “mejorar los costos de rampa y costos propios que tienen que ver con esta política”.

Destinos de alta demanda y rentabilidad en la mira

Al ser consultada por la disparidad de los números a nivel nacional, Ferrucci admitió que “hay un escenario bastante diferente y no es solamente por el destino, sino también según la categoría de los hoteles o según la estacionalidad”.

“Un ejemplo muy claro ha sido este verano en determinados destinos de la Patagonia. Tanto Ushuaia como El Calafate han tenido una gran demanda, no solo del turismo receptivo internacional, sino de todo lo que es el boom de cruceros internacionales que ha generado una oportunidad especial para hoteles de cuatro y cinco estrellas”, graficó.

Al mismo tiempo, consideró que “en Mendoza y Buenos Aires, los hoteles cinco estrellas han tenido una muy buena temporada en estos meses previos”, mientras aclaró que “no es lo mismo un hotel cuatro estrellas en Buenos Aires, donde hay mucha más oferta”.

“Si bien la demanda ha sido sostenida, estamos viendo a nivel general esta situación donde los ingresos son en dólares y no se pueden aumentar las tarifas por fuera de la competencia internacional, pero nuestros costos en pesos han ido creciendo al ritmo de la inflación local”, apuntó y aseguró que “ahí se nos da un desafío importante que es el tema de la reducción del margen o del costo de la rentabilidad”.

La “asfixiante” presión impositiva y el peso del turismo en la economía

Con respecto al trabajo mancomunado entre las diferentes ramas de la industria turística, la referente del sector explicó: “Claramente trabajamos en forma conjunta en la conectividad, que es un punto central, pero también lo hacemos por la gran presión impositiva que tenemos, trasladando esta necesidad al gobierno”.

Sobre la recepción de la administración nacional, afirmó que “la Secretaría de Turismo nos ha acompañado en distintos encuentros o reuniones”, pero llamó a “que se logre entender lo que representa y puede representar la actividad para la economía”.

Panel 4 turismo (3) Gabriela Ferrucci le pidió al gobierno un alivio fiscal durante la entrevista mano a mano con la editora en jefe de Ámbito, Maricel Spini.

“Hoy el turismo es el 4,4% del PIB. El empleo de gastronomía y hotelería, que es el 4,6% del total del empleo formal, es lo mismo que genera el empleo directo de los que trabajan en la extracción de petróleo y de gas, casi lo mismo que las automotrices. Tenemos una incidencia grande en relación a la generación de trabajo y eso puede ser mucho más importante si logramos modificar esta ecuación”, consideró.

En un contexto cambiante a nivel global por la irrupción de la inteligencia artificial, consideró que “tener una actividad que es de mano de obra intensiva, federal y generadora de primer empleo y empleo femenino, tiene que estar considerada como política de Estado y debe ser ayudada puntualmente para que esta presión impositiva que hoy es asfixiante pueda permitir que la actividad se desarrolle de forma sostenible”.

Apoyo a la reforma laboral

Al interpretar los cambios que trae aparejada la reforma laboral impulsada por Milei, Ferruci la calificó como “muy valiosa para nuestra actividad” y abundó: “La modernización laboral tiene muchas herramientas que cada establecimiento tiene que lograr implementar puertas adentro, pero sin duda busca lograr ser más eficientes”.

Para hotelería, destacó la incorporación del banco de horas. “En muchos sectores la estacionalidad hace que vos tengas un momento de un pico de demanda y por ahí otros momentos muy tranquilos. Entonces, poder implementar herramientas como esa ayuda muchísimo a ser más eficientes los costos”, analizó.

Otro factor que incluyó es la denominada “industria de juicio”. “Tenemos mucha demanda de recursos humanos y el hecho de que se establezca claramente el tema de las licencias por enfermedad, que se pueda saber exactamente si hay que pagar una indemnización, qué aspectos incluye la actualización de los créditos laborales y que ya se haya definido que se ajusta por inflación más un 3% anual, son todos elementos que permiten tener más previsibilidad. Con eso, acompañado de desarrollo económico, sin duda se va incentivar a tomar más colaboradores o incrementar los recursos humanos”, definió.

Las propuestas de alivio fiscal

La referente de la industria turística retomó a su vez el concepto de una menor carga impositiva y consideró que la búsqueda más importante “está asociada con lo que llamamos el impuesto al trabajo” y reiteró el pedido a Nación de “reducir las contribuciones de los aportes patronales al 50%”.

“Hay un segundo punto que es que la hotelería está alcanzada por la tasa general de IVA, del 21%. Hay otros países que la reducen para incentivar el turismo interno como España, que la baja al 10% o Uruguay, que en temporada se grava a tasa cero. Eso va a lograr que más argentinos puedan viajar por el país”, señaló.

Por último, postuló que los gastos relacionados con turismo se puedan deducir de ganancias. “Eso va alineado con la idea del gobierno, que es sostener el equilibrio fiscal. Así incentivás a la formalización, porque cada uno va a pedir su factura porque a su vez la puede deducir como un gasto”.

Profesionales destacados y cambios en el perfil del turista

Poniendo el foco en el recurso humano, Ferrucci aseguró que “la hotelería argentina está muy bien vista afuera y muchos colaboradores son trasladados a otros países por esa capacidad de servicio y de adaptación”, a lo cual se suman los espacios de capacitación.

“Desde la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina tenemos todo un espacio y estamos dando una capacitación específicamente para los huéspedes que vienen desde China, porque empiezan a aparecer grandes emisores de turismo como China, India y Medio Oriente. Entonces hay una adaptación desde los hoteles para interpretar qué es lo que esperan, cuáles son sus necesidades y cómo estar preparados”, puntualizó.

Con respecto al perfil de los turistas, afirmó que “hay un cambio que se dio en general, que es esta tendencia a buscar más destinos de naturaleza, con personas que buscan vivir una experiencia, a veces asociada al wellness, a la salud, al bienestar y a vivir experiencias locales o conectar con la cultura local”.

A su vez, señaló que “un diferencial es la naturaleza de la sustentabilidad”, destacando a “Hoteles más verdes”, una certificación de gestión medioambiental que realiza la asociación hace más de 12 años. “Tenemos más de 200 hoteles certificados en Argentina, Uruguay y Paraguay, está hecha por hoteleros para hoteleros y la vamos mejorando a partir de la retroalimentación que tenemos de nuestros propios socios”, indicó.

El diagnóstico de la industria

Al trazar una radiografía del sector, sostuvo que “Argentina como país requiere un desafío de adaptarnos a situaciones de cambio, con una adaptación desde distintos aspectos”. “Nos crecieron mucho los costos al sacar los subsidios energéticos, porque el primer costo es el recurso humano, hasta 60%, pero después viene la energía. Tuvimos que buscar eficiencia y equilibrio y después adaptarnos a la tecnología y convencidos de que Argentina es un país único para la industria turística”, expresó.

“Entendemos que se tiene que consolidar más el mercado para que este crecimiento, con demostraciones de interés en distintos puntos. Mendoza está liderando proyectos e inversiones hoteleras y hay muchos otros que tienen el ojo puesto por cadenas internacionales e inversionistas de distintos lugares”, resaltó.

Por eso, llamó a “seguir consolidando un camino de seguridad”. “En tanto no bajemos esa presión fiscal impositiva, va a ser difícil lograr la competitividad que necesitamos, porque competimos con el mundo”, concluyó.