El presidente de la Liga española destruyó el comunicado de Gianni Infantino: "Ha escrito un patético mensaje"

Javier Tebas salió a criticar el mensaje que subió el presidente de la FIFA a sus redes sociales, afirmando que los rumores de que la política está merodeando el fútbol son falsos.

Uno de las polémicas que dejó el Mundial 2026 giró alrededor de la autoridad que tenía Gianni Infantino al mando de la FIFA , luego de que se lo haya visto muy relacionado con Donald Trump durante toda la cita mundialista. Ante esto, el presidente sacó un comunicado en el que reivindicó el desarrollo del certamen y cuestionó a quienes pusieron en duda distintos aspectos del torneo. En respuesta al documento, Javier Tebas, uno de sus principales detractores, lo cuestionó por el tono que utilizó.

El presidente de La Liga hace años que quiere que Infantino de un paso al costado y aprovecha cada oportunidad para cuestionarlo. “ Hoy Gianni Infantino ha escrito un patético mensaje en su cuenta de instagram y en las cuentas de @FIFAcom ”, comenzó su discurso en “X”.

Y agregó: “ Nadie discute que el fútbol sea emoción y unión. Pero la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio; son una obligación. Las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan, responden a las preguntas ”. Una de las principales críticas a Infantino, fue la de anular la roja a Folarin Balogun por pedido de Trump para que el estadounidense juegue los octavos de final contra Bélgica.

Por último, Tebas le dejó un mensaje cargado de ironía: “ Y una reflexión Gianni: cuando un dirigente dedica un mensaje entero a descalificar a quienes ejercen un escrutinio legítimo, es inevitable preguntarse... ¿por qué precisamente ahora? ¿Hay algo que explique un tono tan defensivo?¿Está pasando algo que desconozcamos?... ”, concluyó.

Durante el Mundial, la FIFA quedó envuelta en diferentes controversias. Una de ellas estuvo relacionada con las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos, que afectaron la participación de aficionados, dirigentes y oficiales de distintos países. Sin referirse puntualmente a cada episodio, Infantino sostuvo que este tipo de fallos forman parte del fútbol internacional y recordó que situaciones similares ocurren con frecuencia en las principales ligas del mundo.

Este intento de restarle importancia a lo sucedido con Irán también fue un foco de conflicto para los que analizaron el documento. “La FIFA trabajó incansablemente para unir a dos países en guerra. Irán ingresó al país sin incidentes y conflictos", subrayó Infantino. Aunque todo lo contrario dijo el entrenador de la selección iraní en medio de la cita mundialista: “Somos el país más oprimido en la historia de los mundiales”, aseguró Amir Ghalenoei.

Donald Trump y Gianni Infantino en el ojo de la tormenta por la polémica del caso Folarin Balogun, el delantero de la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026.

Por otro lado, los hinchas de Haití, Senegal y Costa de Marfil tuvieron problemas para ingresar en el país norteamericano por las prohibiciones que impone Trump. Además, al árbitro somalí Omar Artan se le negó la entrada. La UEFA, ante esto, lo designó como el juez que impartirá justicia en la Supercopa europea.

La intervención de la UEFA en este caso fue clave. Aleksander Ceferin, su presidente, es un fuerte crítico del presidente de la FIFA y ha cargado varias veces contra él, por lo que este tema hizo que se integre rápidamente en el conflicto anti-Infantino.

El titular de la UEFA, Aleksander Ceferin.

El ente europeo es uno de los que mayor poder ostenta en la elección del presidente de la FIFA, por lo que las críticas acumuladas durante esta Copa del Mundo tendrán un peso decisivo en el futuro. El episodio más resonante fue el “caso Balogun", una decisión que, según denunciaron, “cruzó una línea roja”: se convirtió en el primer jugador al que se le retiró una tarjeta roja de los 191 futbolistas sancionados en la historia de los mundiales.

El próximo consejo ordinario de la FIFA, en el que se votará quien será el próximo presidente, será el 18 de marzo de 2027, por lo que estas críticas al suizo-italiano llegarán a su fin o se extenderán durante cuatro años mas.