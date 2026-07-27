Apenas uno de cada tres estadounidenses apoyan la guerra en Irán según una nueva encuesta

Una encuesta reveló que el apoyo a la intervención militar cayó a su nivel más bajo desde el inicio del conflicto. Además, la mayoría considera que Donald Trump no explicó con claridad los objetivos de la ofensiva.

El respaldo ciudadano a la guerra volvió a caer, mientras crecen las dudas sobre la estrategia de la Casa Blanca frente al conflicto con Teherán.

Solo un tercio de los estadounidenses está de acuerdo con que Washington continúe la guerra contra Irán , según una encuesta elaborada por Reuters/Ipsos , publicada este lunes. El sondeo refleja el menor nivel de apoyo al conflicto desde que comenzó a medirse la opinión pública sobre la intervención militar.

El conflicto, que cumplirá cinco meses este martes , atraviesa su momento de menor respaldo entre la población estadounidense. La encuesta también reveló que la imagen positiva de Donald Trump subió levemente hasta el 37%, aunque el porcentaje continúa entre los más bajos de su actual mandato, cuando faltan poco más de dos meses para las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre .

Otro de los datos más relevantes del estudio de Reuters/Ipsos muestra que el 69% de los estadounidenses —incluidos cuatro de cada diez votantes republicanos— considera que Trump no explicó con claridad cuáles eran los objetivos de la intervención militar en Irán .

El presidente modificó en varias oportunidades el discurso oficial sobre la finalidad de la ofensiva contra Teherán. Hace más de un año anunció la Operación "Martillo de Medianoche" , asegurando que había destruido la capacidad iraní para desarrollar una bomba atómica. Sin embargo, el 28 de febrero de 2026 ordenó una nueva etapa de ataques con el argumento de impedir que el régimen islámico continuara enriqueciendo uranio y avanzara hacia la obtención de armamento nuclear.

Desde entonces, Trump amplió públicamente los objetivos de la campaña militar. Además de frenar el programa nuclear iraní, sostuvo que los bombardeos también buscan debilitar la capacidad de Irán para producir misiles balísticos e incluso favorecer un eventual cambio de liderazgo dentro del régimen.

La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, restó importancia a los resultados de la encuesta y aseguró que Trump no definirá su estrategia en función de "encuestas de opinión cambiantes". Al mismo tiempo, reiteró que el objetivo del Gobierno sigue siendo impedir que Irán desarrolle un arma nuclear.

"Lo que más importa al pueblo estadounidense es contar con un comandante en jefe que tome medidas audaces para garantizar su seguridad", afirmó Wales.

En EEUU el patriotismo está en su nivel más bajo

Según un paper publicado en mayo por el Centro de Investigación Pew, dos de cada tres estadounidenses consideran que los mejores días del país ya quedaron atrás. El dato vuelve a instalar una pregunta que atraviesa el aniversario número 250 de la Independencia: ¿Qué representa hoy el 4 de julio para los propios estadounidenses?

Esa percepción también aparece reflejada en un sondeo de la consultora Gallup, publicado en junio. Allí, el 77% de los encuestados sostuvo que los Padres Fundadores se sentirían decepcionados por la situación actual del país. Se trata del porcentaje más alto registrado por la firma, muy por encima del 71% de 2013 y del 42% de 2001. Apenas el 19% cree que estarían conformes con el rumbo que tomó Estados Unidos.

El pesimismo también domina la mirada sobre el futuro

El desencanto no se limita al presente. También alcanza las perspectivas de largo plazo. Otro estudio del Centro de Investigación Pew, difundido en mayo, reveló que el 59% de los estadounidenses considera que los mejores años de Estados Unidos ya pasaron. Esa visión es todavía más marcada entre los demócratas, donde el 64% comparte esa idea, frente al 53% de los republicanos.

La incertidumbre también aparece cuando se consulta cómo imaginan al país dentro de medio siglo. El 44% afirma sentirse pesimista respecto del futuro de Estados Unidos, mientras que el 28% se declara optimista y el 27% asegura no inclinarse por ninguna de las dos posiciones. Entre los demócratas, la mitad proyecta un escenario negativo para los próximos 50 años y apenas uno de cada cuatro mantiene una visión optimista. En el electorado republicano, el pesimismo también predomina: el 39% cree que el país estará peor, frente al 33% que espera una evolución favorable.

Los relevamientos reflejan una caída sostenida del sentimiento patriótico que atravesó distintos momentos de la historia reciente de Estados Unidos: el primer mandato de Donald Trump, la pandemia de COVID-19, la escalada inflacionaria durante la presidencia de Joe Biden y el regreso de Trump a la Casa Blanca, acompañado por una agenda más dura en materia de inmigración y política exterior.