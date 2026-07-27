Luis Caputo sobre la reunión con Kristalina Georgieva: "Está impresionada con los resultados del programa"

El ministro de Economía contó detalles de la reunión con la titular del FMI y destacó que el organismo valoró el superávit fiscal y energético de Argentina. Además, habló sobre la reforma laboral, las inversiones previstas y negó que la visita implique un respaldo político al Gobierno.

Caputo sobre la reunión con Georgieva: "Está impresionada con los resultados del programa".

Tras el encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva, el ministro de Economía, Luis Caputo , afirmó que la titular del organismo destacó los avances del plan económico implementado por el Gobierno de Javier Milei y aseguró que quedó “impresionada con los resultados del programa”.

La reunión, de la que también participó el Presidente, estuvo centrada en la evolución de la economía argentina, las reformas impulsadas por la administración libertaria y las perspectivas del país frente al escenario internacional.

Según relató Caputo, durante el encuentro Georgieva hizo hincapié en la necesidad de mantener la “ perseverancia ante la ansiedad social ”. En ese sentido, el ministro explicó que la titular del FMI vinculó esa situación con la experiencia de Bulgaria, su país de origen.

“Ella viene de Bulgaria y entiende porque Bulgaria pasó situaciones similares. Tuvo su hiperinflación hace poco más de 40 años. Y decía que es muy común que se van alcanzando logros, la gente los dé por dados y se ponga más ansiosa”, sostuvo Caputo.

El ministro de Economía contó detalles de la reunión con la titular del FMI y destacó que el organismo valoró el superávit fiscal y energético de Argentina.

Además, el funcionario señaló que Georgieva volvió a remarcar que Argentina es “ uno de los países que mejor preparados está para la volatilidad que estamos viendo en el mundo ”, una situación que, según explicó, está relacionada con el superávit fiscal y energético alcanzado por el país.

“Argentina tiene superávit fiscal y energético en un contexto de guerra donde los precios de la energía están subiendo muy fuertemente”, afirmó Caputo al citar a la directora del FMI.

El superávit como “seguro” ante el contexto internacional

El titular del Palacio de Hacienda contó que durante la reunión Milei le explicó a Georgieva cómo los resultados fiscales y energéticos funcionan como una especie de “seguro” para la Argentina frente a posibles turbulencias externas.

“Si bien la situación internacional puede complicarse y puede haber una eventual suba de tasas en lo que resta del año, Argentina, que ahora es un gran productor de petróleo, se beneficia por un mayor ingreso de dólares”, explicó Caputo.

En relación al mercado laboral, el ministro reconoció que uno de los desafíos centrales es avanzar en la generación de empleo formal. “Hablamos de la importancia de lograr un mayor empleo formal. Ella está al tanto de los números y sabe que si bien el empleo creció, el formal cayó y el informal creció más que lo que cayó el formal. Pero el objetivo es que cada vez haya más formalidad”, indicó.

Milei le explicó a Georgieva cómo los resultados fiscales y energéticos funcionan como una especie de “seguro” para la Argentina frente a posibles turbulencias externas.

En este sentido, repasó los principales puntos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Según explicó, Georgieva se mostró especialmente interesada por algunos de los cambios implementados. “Estaba muy impresionada con que las empresas pasaron de pagar 19 puntos de cargas a 2. También lo del fondo para los despidos. Al igual que nosotros, espera que tenga su rédito”, afirmó Caputo.

Además, remarcó que los cambios estructurales requieren tiempo y volvió a destacar la importancia de sostener la estrategia oficial: “Todos estos cambios llevan tiempo y hay que tener la perseverancia y la paciencia que ella dice”.

Por otro lado, se refirió a los anuncios de inversiones extranjeras y aclaró que los proyectos aprobados no tendrán impacto inmediato, sino que se desarrollarán durante los próximos años.

“Todas estas inversiones grandes que ya se aprobaron —u$s45.000 millones— y las que están sujetas a aprobación —más de u$s100.000 millones— no van a venir en el próximo mes. Son inversiones que se van a dar en la Argentina en los próximos años. Entonces, no es algo que va a capitalizar este gobierno solamente. Es para los próximos gobiernos”, señaló.

Caputo negó un respaldo político del FMI

Consultado sobre si la visita de Georgieva representaba un respaldo político al Gobierno de Milei, Caputo aseguró que el organismo internacional no interviene en cuestiones partidarias. “El Fondo no se mete nunca en temas políticos”, afirmó.

Además, negó que la presencia de la titular del FMI estuviera vinculada con la coyuntura electoral o política argentina. “No lo relaciono para nada con lo político. Vino porque tenemos una relación muy buena con el Fondo. Hay confianza mutua y los resultados han sido muy buenos. Vino en función de eso, pero no tiene nada que ver con la relación política”, concluyó.