Jubilaciones de ANSES en agosto: aumento confirmado, montos y qué pasará con el bono extra

Los haberes se actualizan este mes. Conocé cuánto cobrará cada grupo, cómo quedan los valores oficiales y qué sucede con el refuerzo.

Los jubilados esperan la definición del Gobierno sobre la continuidad del bono extraordinario que complementa los haberes mínimos.

ANSES aplicará en agosto un nuevo aumento para jubilados y pensionados, en el marco del esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024. La actualización será del 1,9% y alcanzará a todas las prestaciones previsionales que administra el organismo.

Con la suba ya confirmada, la atención de los beneficiarios está puesta en otro tema: la continuidad del bono extraordinario, que en los últimos meses complementó los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.

Mientras el incremento ya fue oficializado, el Gobierno todavía no publicó el decreto que definirá si el refuerzo volverá a pagarse durante agosto .

Con el incremento del 1,9%, la jubilación mínima pasará a ser de $419.775,92 de haber bruto. El ajuste responde al mecanismo de movilidad mensual que actualiza las prestaciones de acuerdo con la inflación.

Todos los jubilados y pensionados alcanzados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) percibirán este aumento en sus haberes de agosto . La liquidación podrá consultarse desde Mi ANSES , donde también estará disponible la fecha de cobro correspondiente.

Jubilaciones mínimas y máximas: los montos oficiales de agosto

La jubilación mínima tendrá un haber de $419.775,92, que podrá alcanzar los $489.775,92 si se confirma el pago del bono extraordinario de $70.000.

Por su parte, la jubilación máxima ascenderá a $2.824.694,50. Este grupo de beneficiarios no percibe el refuerzo extraordinario, ya que el bono está destinado únicamente a quienes cobran los haberes más bajos del sistema previsional.

¿Qué va a pasar con el bono extraordinario de $70.000?

Hasta el momento, el Gobierno no oficializó mediante un decreto la continuidad del bono extraordinario para agosto. Sin embargo, la expectativa es que el refuerzo vuelva a otorgarse a los jubilados y pensionados que perciben los ingresos mínimos, como ocurrió en los meses anteriores.

En caso de confirmarse, el bono será de hasta $70.000 y también alcanzará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC). Para quienes perciben un haber superior al mínimo, el monto del refuerzo se reduce de forma proporcional, hasta alcanzar el tope establecido.

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Calendario de pagos de agosto: fechas de cobro confirmadas según la terminación del DNI

Como todos los meses, ANSES organizará el cronograma de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. El organismo publicará el calendario oficial en sus canales habituales para que jubilados y pensionados puedan consultar la fecha exacta de acreditación.

Las liquidaciones podrán visualizarse previamente desde Mi ANSES, donde también estará disponible el detalle de los haberes, los descuentos aplicados y, en caso de corresponder, la incorporación del bono extraordinario una vez que sea oficializado.

Mientras se espera la confirmación definitiva sobre el refuerzo, ANSES recomienda seguir únicamente la información publicada en sus canales oficiales para evitar confusiones. Cualquier modificación en los montos o en el calendario de pagos será comunicada por el organismo a través de sus medios habituales.

Asimismo, los beneficiarios pueden consultar su recibo de haberes desde Mi ANSES para verificar el importe que les corresponde cobrar y conocer la fecha de acreditación asignada según la terminación de su DNI.