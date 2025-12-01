Giselle Somale: "Las desregulaciones de la economía nos favorecen a nosotros y al clima de negocios del país"

La country holding officer de ABB Argentina, Uruguay & Paraguay se refirió a las posibilidades de cara a 2026 durante la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

La country holding officer de ABB Argentina, Uruguay & Paraguay , Giselle Somale , destacó las posibilidades de mejora de la economía de cara al año que viene al formar parte del primer panel de la Cita de CEOs , último evento de Ámbito Debate de este año.

En la conversación, moderada por el periodista de Ámbito, Julián Guarino , Somale rompió el hielo al destacar a ABB como " una empresa global líder en tecnología, electrificación y automatización, con más de 100 años en Argentina " y valoró "la planta de producción en Tucumán donde producimos y exportamos para todo Latinoamérica productos de baja tensión y recientemente inauguramos un centro tecnológico de capacitación en la Ciudad de Buenos Aires para todo América Latina".

"Somos una compañía muy comprometida con la innovación, tecnología y sustentabilidad. Nuestro eslogan es 'Engineered to Outrun' y estamos al servicio de potenciar los límites productivos de nuestros clientes para que puedan ir más allá ", afirmó.

Puntualmente se refirió a la actuación de la firma y precisó: "Nuestra trayectoria nos da un valor agregado de empresa global con mucha trayectoria local que nos permite ser protagonistas en todo lo que tenga que ver con los grandes proyectos del RIGI, especialmente en minería y energía, acompañando a nuestros clientes en estos sectores que tienen un potencial histórico y hoy se puede concretar".

Impacto del RIGI

“Estamos presentes en muchos sectores que van a ser clave para el país, como en minería, energía y en Vaca Muerta. Tenemos muchos aspectos donde vemos mucho potencial para el país y para que la compañía acompañe al crecimiento de estos sectores”, destacó Somale.

Al respecto, consideró que el RIGI “definitivamente fue muy positivo” para las inversiones y apuntó: “Vamos a ir viendo a lo largo de los años los efectos positivos de tener un marco regulatorio y unas condiciones que favorezcan las grandes inversiones que son necesarias en el país y aprovechar estos históricos potenciales”.

A la par, recordó que “de Vaca Muerta y de los minerales comunes con Chile venimos hablando hace mucho tiempo y es necesario que esos recursos y ese potencial se materialice en proyectos y veamos los frutos”.

Mejora de la productividad y competitividad

De cara a 2026, Somale anticipó que “este año tenemos distintas coyunturas en la región, pero son lindos desafíos cuando hay mayor competencia y uno tiene que ponerse a hablar de temas que se hablan en el mundo”, mientras planteó: “Hay que pensar cómo profundizar la productividad de la compañía y ser más eficientes puertas adentro para ser más competitivos”.

Si bien planteó que “la reforma laboral no nos afecta tanto, sí la impositiva y todas las desregulaciones y simplificaciones de la economía”, para luego sentenciar: “Nos favorecen a nosotros y al clima de negocios en el país, que es algo importante para las empresas multinacionales, con niveles de inflación más bajos y visiones de libre de comercio que nos permiten salir del ojo de la tormenta y nos pone en un contexto de competitividad más parejo”.

Electromovilidad y cero emisiones

Por otra parte, Somale destacó que ABB se trazó “el objetivo de cero emisiones en 2050”, motivo por el cual “va avanzando más en la innovación y en ayudar a nuestros clientes de una manera sustentable”.

“Todo nuestro camino de electromovilidad es crucial. Estamos trabajando con automotrices y ciudades que ponen más cargadores y además ABB es sponsor a nivel global de ABB FIA Fórmula E, porque creemos que es importante mostrar esa innovación al mundo”, agregó.

Sobre su rol a nivel regional, detalló: “Estamos participando en la creación del Puerto Verde de Colonia, donde vamos a abastecer con cargadores al buque 100% eléctrico China Zorrilla de la empresa Buquebus, que va a reducir las emisiones en el Río de la Plata”.

Las responsabilidades de una CEO

Al referirse a su rol de liderazgo, Somale consideró que “la clave son las habilidades blandas como humanizar y empatizar con los equipos de trabajo y trabajar de igual a igual de forma colaborativa para que haya confianza, porque el entorno de flexibilidad genera mayor productividad y la autoridad formal hoy ya no existe más”.

Acerca de su condición de mujer, planteó que “para mí nunca fue un issue” y agregó: “Soy un ejemplo de que se puede y del compromiso que tiene la compañía con la diversidad. Me siento orgullosa y hoy todo avanzó mucho, es una gran responsabilidad transmitir esto a otros líderes que se vienen en un rubro tradicionalmente masculino”.