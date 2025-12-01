Murió Ekel Meyer, el presidente de la Corte Suprema de Jujuy

El presidente de la Corte Suprema de Jujuy, Ekel Meyer , murió este domingo a los 58 años . El magistrado ocupaba la función desde 2024 y había ratificado el cargo para el año que viene después de una extensa carrera en la vida pública e institucional de la provincia.

Antes de asumir la presidencia de la Corte a principios de 2024 , Meyer se desempeñó como vocal del Superior Tribunal de Justicia, cargo al que había ingresado en diciembre de 2020.

Por fuera del ámbito judicial, también ocupó importantes funciones en el Poder Ejecutivo: fue Ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy entre los años 2015 y 2020.

Además, Meyer tuvo experiencia legislativa y municipal, ya que ocupó una banca como diputado provincial en la Legislatura de Jujuy , y fue concejal de la ciudad de San Salvador de Jujuy durante la década del 2000.

El pasado 18 de septiembre, Meyer estuvo presente en la inauguración de una nueva oficina de escucha y protección de grooming y bullying del gobierno de la provincia de Jujuy. Además participó del acto el gobernador Carlos Sadir. Esta fue una de sus últimas apariciones públicas.

Despedida de la política a Ekel Meyer

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lamentó el fallecimiento del magistrado y expresó, a través de sus redes sociales: "Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer. Compartimos años de trabajo por la justicia: primero en Seguridad de Jujuy y hasta su último día en la Corte Suprema provincial. Ekel fue clave para terminar con el imperio de Milagro Sala. Firme, valiente y comprometido con la verdad. Mi abrazo y acompañamiento a su familia", cerró la funcionaria.

También se pronunció en redes el diputado del PRO Gerardo Milman, quien escribió: "Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy. Fue una figura clave en el proceso que permitió poner fin a años de corrupción de Milagro Sala, siempre defendiendo la institucionalidad y el Estado de Derecho. Para mí no fue solo un referente,fue un amigo, alguien con quien compartí conversaciones, miradas sobre la vida pública. Acompaño a su familia y a todo el Poder Judicial de Jujuy en este momento tan doloroso".