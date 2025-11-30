El 31 de diciembre es la fecha límite para un importante trámite de ANSES + Seguir en









El organismo recordó los requisitos, pasos y valores vigentes para quienes buscan mantener el beneficio dirigido a familias con menores a cargo.

La ANSES recibe la Libreta AUH hasta fines de diciembre. Prensa ANSES

ANSES recordó que las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo deben completar la Libreta correspondiente al año en curso antes de que termine diciembre. Este paso confirma los controles de salud, vacunación y escolaridad, y habilita el cobro del complemento acumulado el año anterior.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El trámite puede hacerse desde la web o la app oficial y requiere presentar el formulario generado por el sistema, firmado por las autoridades de educación y salud que corresponda.

auh anses.webp Qué es la Libreta AUH de ANSES La Libreta AUH es el documento que certifica que los niños y adolescentes a cargo cumplieron con los controles médicos, el calendario de vacunas y la asistencia escolar. Al presentarla, la familia accede al 20% retenido durante el año previo, además de mantener vigente la Ayuda Escolar Anual.

La presentación es obligatoria y se solicita una vez por año. ANSES aclaró que únicamente es válido el formulario emitido desde su plataforma, ya sea desde mi ANSES en la web o desde la app. Si la persona no tiene acceso digital, también puede entregar la Libreta de manera presencial en una oficina del organismo sin turno previo.

Cómo tramitar la Libreta AUH El proceso para presentar la Libreta se completa en varios pasos:

Ingresar a mi ANSES: Se accede con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ya sea desde la web o desde la app.

Revisar la información cargada: Dentro de la sección Hijos - Libreta AUH se pueden ver los datos asociados a cada menor y confirmar qué se encuentra pendiente: salud, vacunación o educación.

Generar la Libreta: Si alguna parte está incompleta, se debe seleccionar " Generar Libreta" para descargar el formulario o mandarlo al correo electrónico.

Completar y firmar: Se imprime en buena calidad y en una sola hoja. Despues se lleva a la escuela y/o al centro de salud para que lo firmen.

Subir la Libreta completa: Una vez firmada, se saca una foto en formato JPG, en superficie plana, con buena iluminación y con un peso menor a 3 MB. Desde mi ANSES, en Hijos - Libreta AUH, se cargan las imágenes siguiendo las instrucciones. El titular recibe un correo electrónico cuando la presentación queda registrada. Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025 Para diciembre 2025, la AUH tiene un aumento del 2,34%, aplicado según el Índice de Precios al Consumidor de octubre. Con esta actualización, los valores quedan de la siguiente manera: Montos generales: Menor de edad: $122.492 (Se retienen $24.498,40)

Hijo con discapacidad: $398.853 (Se retienen $79.770,60) Zona desfavorable (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Partido de Patagones): Menor de edad: $159.263,20 (Se retienen $31.852,64)

Hijo con discapacidad: $506.653 (Se retienen $101.330,60) Con la presentación antes del 31 de diciembre, los titulares aseguran el cobro del complemento retenido y mantienen activa la asistencia para el próximo año.

Temas ANSES