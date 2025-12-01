Juan Sebastián Verón agradeció el apoyo del Gobierno y denunció presiones de la AFA

Tras su suspensión como dirigente, el presidente de Estudiantes cuestionó a la conducción de la AFA, denunció presiones y destacó el respaldo de Javier Milei y Patricia Bullrich.

En medio del conflicto que mantiene con la AFA , Juan Sebastián Verón volvió a fijar su postura y agradeció públicamente el apoyo del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , luego de las sanciones que recibió. La escalada se produjo tras una serie de episodios que tensaron aún más su relación con la conducción del fútbol argentino.

La relación de la “Brujita” con la conducción del fútbol argentino nunca fue buena, pero la tensión alcanzó un nuevo nivel después de una seguidilla de decisiones que detonaron el conflicto. Todo comenzó cuando la AFA decidió premiar a Rosario Central como el mejor equipo del año. En el siguiente partido, al salir al campo de juego, los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón en el pasillo de honor que había solicitado la AFA.

La respuesta disciplinaria llegó rápidamente: el Tribunal de Disciplina sancionó a los futbolistas del Pincha con dos fechas para el próximo torneo y aplicó a Verón una suspensión de seis meses en su rol dirigencial.

La medida generó un fuerte ruido político. Desde el Gobierno nacional, Patricia Bullrich y Javier Milei se solidarizaron con Verón y cuestionaron abiertamente a la AFA. Ante esos respaldos, el expresidente de Estudiantes salió a responder con un mensaje directo.

“ Quiero agradecerles . En este tiempo se habla mucho de ‘le hace el juego a la política porque quiere algo’, y yo la realidad es que no quiero nada . No me interesa. A mí lo que me interesa es que mejore el fútbol. El fútbol está muy atravesado por la política y posiblemente uno cree que tomo partido por algo o que estoy representando a alguien, y la realidad es que no: yo represento a mi club y a mí mismo ”, dijo en una entrevista con Clarín.

Además, denunció presiones e intimidaciones desde la propia AFA. “No tengo nada en contra de nadie, pero si veo una situación y tengo que elevar una crítica, lo hago. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Y por qué ante el acto viene otro seguido para ponerte el pie en la cabeza y amenazarte? Esa parte no la entiendo”, planteó Verón, profundizando su crítica al clima interno del organismo.

El campeonato a Rosario Central, el pasillo de Estudiantes y la sanción a Verón

Luego de la sorpresiva e inédita sanción de la AFA al presidente y los jugadores de Estudiantes de La Plata por realizar el pasillo de campeón a Rosario Central de espaldas, quien salió a realizar su descargo y romper el silencio fue nada menos que Juan Sebastián Verón.

El máximo dirigente del club platense, que fue suspedido de toda actividad en el fútbol durante los primeros seis meses de 2026, se refirió a dicha sanción y cómo ve el presente del fútbol argentino.

"Yo quiero un fútbol mejor. Sí me interesa que los campeonatos sean mejores, que los recursos sean más, que crezcan las formativas con mejores instalaciones", comenzó Verón en diálogo con 'Radio Con Vos 89.9'.

"Tapia impuso el otorgamiento de un campeonato. No hubo votación, ni debate. Ya estaba armado y decidido", dijo con indignación. Y agregó: "Iba a ser un reconocimiento a Rosario Central. Es distinto a darle un campeonato. Le dieron un torneo, no había algo en juego"

Sobre la sanción y los motivos del ya famoso "espaldarazo", Verón explicó: "El pasillo fue de espaldas porque nos sentimos amenazados y obligados a hacer algo". Luego se preguntó: "¿Por qué no se hizo con los campeones anteriores y a Estudiantes sí?".

"No me interesa ser presidente de AFA, no es lo que quiero", advirtió en respuesta a los rumores por su confrontación con Tapia. "No tengo palanca política, para nada. Tengo una manera de pensar y de actuar que a algunos les puede gustar o no", aseguró al respecto.