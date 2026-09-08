Cuando se organiza el presupuesto de un viaje, el alojamiento suele abarcar la mayor parte. Cuanto más larga sea la estadía, mayor puede ser el impacto y menos dinero queda disponible para gastar en otras cosas esenciales como la comida, los traslados o incluso las actividades.
3 formas de alojarse en el exterior sin gastar en hoteles
A través de acuerdos entre viajeros o tareas a cambio de la estadía, hay alternativas que pueden reducir una de las partes más caras del presupuesto.
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Por eso, cada vez aparecen más alternativas para bajar ese costo. Estas propuestas tienen que ver con ciertas responsabilidades o servicios a cambio de conseguir un lugar para dormir en el que no cobren alquiler. Para acceder a estas ofertas, hay páginas especializadas que te conectan con alguien que pude tener tu misma necesidad.
House Sitting: cuidá una propiedad y alojate sin pagar una tarifa diaria
El house sitting consiste en quedarse en el hogar de otra persona mientras su dueño está ausente. A cambio, el viajero se ocupa de mantener el lugar y cumplir con las tareas acordadas previamente. Una de las más habituales es el cuidado de mascotas, pero también puede ser necesario regar plantas, recibir correspondencia o hacer algunas tareas dentro de la propiedad.
A cambio, se puede acceder a una vivienda equipada sin pagar una tarifa diaria. Dependiendo del caso, puede contar con cocina, lavarropas, internet e incluso un vehículo disponible. Para conseguir estas oportunidades es necesario registrarse en plataformas y completar un perfil con datos personales, referencias y experiencia previa.
Programas de voluntariado: reducí tus gastos operativos y sumá experiencia laboral
Otra alternativa son los programas de voluntariado, donde el viajero hace determinadas tareas a cambio de hospedaje y, en muchos casos, también recibe comidas. Las propuestas pueden desarrollarse en:
- granjas
- escuelas
- reservas naturales
- proyectos sociales
- centros comunitarios
El tipo de actividad cambia según cada organización. Además del ahorro, esta modalidad permite tener un contacto más cercano con la vida diaria del destino y sumar nuevas experiencias durante el viaje. Los requisitos también dependen de cada programa. Entre los más habituales aparecen:
- ser mayor de edad
- contar con seguro médico
- tener disponibilidad para cumplir con las tareas acordadas
- acreditar conocimientos de inglés cuando el proyecto lo requiere
Intercambio de casas directo o por puntos: ¿cómo funciona y cuánto se ahorra?
El intercambio de casas permite quedarte en la propiedad de otro viajero mientras esa persona usa la tuya. También existen sistemas que no obligan a coordinar ambos viajes para las mismas fechas. Las dos modalidades principales son:
- intercambio directo: ambas personas acuerdan usar sus viviendas de manera simultánea
- puntos acumulables: una persona recibe huéspedes, obtiene créditos y después los usa para quedarse en otra propiedad
Las plataformas especializadas actúan como intermediarias para contactar a los usuarios e incorporan sistemas de verificación y garantías. Por lo general, el acceso requiere pagar una suscripción anual. El ahorro de la estadía puede tener un impacto importante en viajes largos o cuando se mueve una familia o un grupo, donde reservar varias habitaciones es caro.
Además, este tipo de vivienda suele ofrecer más espacio, cocina y otras comodidades que permiten evitar otros gastos durante el viaje. El ahorro exacto va a depender del destino, la duración y el precio que hubiera tenido una reserva por Airbnb o un hotel. Antes de elegir esta opción, también hay que considerar las condiciones particulares de cada intercambio.