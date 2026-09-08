3 formas de alojarse en el exterior sin gastar en hoteles

A través de acuerdos entre viajeros o tareas a cambio de la estadía, hay alternativas que pueden reducir una de las partes más caras del presupuesto.

Cuando se organiza el presupuesto de un viaje , el alojamiento suele abarcar la mayor parte. Cuanto más larga sea la estadía, mayor puede ser el impacto y menos dinero queda disponible para gastar en otras cosas esenciales como la comida, los traslados o incluso las actividades.

Por eso, cada vez aparecen más alternativas para bajar ese costo . Estas propuestas tienen que ver con ciertas responsabilidades o servicios a cambio de conseguir un lugar para dormir en el que no cobren alquiler . Para acceder a estas ofertas, hay páginas especializadas que te conectan con alguien que pude tener tu misma necesidad.

El house sitting consiste en quedarse en el hogar de otra persona mientras su dueño está ausente. A cambio, el viajero se ocupa de mantener el lugar y cumplir con las tareas acordadas previamente. Una de las más habituales es el cuidado de mascotas , pero también puede ser necesario regar plantas, recibir correspondencia o hacer algunas tareas dentro de la propiedad.

A cambio, se puede acceder a una vivienda equipada sin pagar una tarifa diaria . Dependiendo del caso, puede contar con cocina, lavarropas, internet e incluso un vehículo disponible. Para conseguir estas oportunidades es necesario registrarse en plataformas y completar un perfil con datos personales, referencias y experiencia previa .

Otra alternativa son los programas de voluntariado , donde el viajero hace determinadas tareas a cambio de hospedaje y, en muchos casos, también recibe comidas. Las propuestas pueden desarrollarse en:

granjas

escuelas

reservas naturales

proyectos sociales

centros comunitarios

El tipo de actividad cambia según cada organización. Además del ahorro, esta modalidad permite tener un contacto más cercano con la vida diaria del destino y sumar nuevas experiencias durante el viaje. Los requisitos también dependen de cada programa. Entre los más habituales aparecen:

ser mayor de edad

contar con seguro médico

tener disponibilidad para cumplir con las tareas acordadas

acreditar conocimientos de inglés cuando el proyecto lo requiere Cada modalidad exige revisar bien sus condiciones antes de elegir. Pexels

Intercambio de casas directo o por puntos: ¿cómo funciona y cuánto se ahorra?

El intercambio de casas permite quedarte en la propiedad de otro viajero mientras esa persona usa la tuya. También existen sistemas que no obligan a coordinar ambos viajes para las mismas fechas. Las dos modalidades principales son:

intercambio directo : ambas personas acuerdan usar sus viviendas de manera simultánea

: ambas personas acuerdan usar sus viviendas de manera simultánea puntos acumulables: una persona recibe huéspedes, obtiene créditos y después los usa para quedarse en otra propiedad

Las plataformas especializadas actúan como intermediarias para contactar a los usuarios e incorporan sistemas de verificación y garantías. Por lo general, el acceso requiere pagar una suscripción anual. El ahorro de la estadía puede tener un impacto importante en viajes largos o cuando se mueve una familia o un grupo, donde reservar varias habitaciones es caro.

Además, este tipo de vivienda suele ofrecer más espacio, cocina y otras comodidades que permiten evitar otros gastos durante el viaje. El ahorro exacto va a depender del destino, la duración y el precio que hubiera tenido una reserva por Airbnb o un hotel. Antes de elegir esta opción, también hay que considerar las condiciones particulares de cada intercambio.