El petróleo vuelve a superar los u$s100 y hace tambalear a los mercados globales

Los futuros de las acciones estadounidenses caen, al igual que los bonos del Tesoro, en un mercado en el que los riesgos de inflación son el tema principal, con el crudo Brent superando los u$s100 por primera vez desde mayo.

Los principales índices de Wall Street caen en la preapertura de este miércoles, debido a renovados miedos del impacto que pueda tener la suba del petróleo sobre la economía global. A eso se le suma que el viernes se conocerá el dato de inflación de EEUU el viernes, lo que sentará las bases para las reuniones de los bancos centrales de la próxima semana en EEUU y Japón .

El petróleo acelera las subas este miércoles y la cotización del crudo Brent vuelve a superar los u$s100 por barril , luego de que se intensificaran los combates en el estrecho de Ormuz, un nudo comercial clave para el suministro energético global.

El petróleo Brent sube 2,7% hasta los u$s100,60. Así, supera el umbral de los u$s100 por primera vez desde mayo de este año. El crudo West Texas Intermediate (WTI) avanza 2,3%, hasta los u$s95,21.

Los precios subieron casi 20% desde mediados de la semana pasada , coincidiendo con una nueva intensificación de los combates en torno al principal cuello de botella petrolero del mundo . Es también la primera vez desde el 23 de julio que el petróleo alcanza la cota de los u$s100.

El Mando Central de Estados Unidos informó de que sus fuerzas destruyeron cinco petroleros iraníes que transportaban crudo este martes, después de que la Guardia Revolucionaria iraní lanzara misiles balísticos contra un buque de guerra de la Marina estadounidense en dos ocasiones en el plazo de dos días.

El recrudecimiento de los ataques volvieron a acrecentar las preocupaciones sobre el suministro global de energía ya que por el estrecho de Ormuz circula más de una quinta parte del crudo que se comercializa en el mundo. Esto impacta también en el ánimo de los inversores: las bolsas europeas operan a la baja y los futuros de Wall Street anticipan una rueda en rojo.

El golpe en los mercados globales

Los mercados internacionales no tardaron en acusar el golpe. En Europa — región fuertemente dependiente de importaciones de energía — el Euro Stoxx cae 1,94%. A nivel local, el DAX alemán baja 1,51% y el CAC francés acompaña con -1,97%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 1,16%.

El Banco Central Europeo (BCE) decidirá mañana el rumbo de su política monetaria, con el mercado proyectando un nuevo incremento en la tasa de referencia por parte de la autoridad monetaria.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,17%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,28%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,40% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 0,19%.

El yen es uno de los grandes focos de atención de los inversores. Kstudio

Otro foco de atención en los mercados ha sido la fuerte apreciación del yen japonés durante las últimas ruedas, en medio de rumores de una nueva intervención del gobierno japonés y declaraciones del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, contra quienes especulan contra el valor de la moneda nipona.

Bessent, desafió a los operadores del mercado a poner a prueba su determinación de fortalecer la moneda japonesa, afirmando que, cuando interviene en los mercados en estos días, lo hace efectivamente con información privilegiada. "Yo soy la casa ahora", disparó.

Las claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,37% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,50%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,65% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Meta (+4%), UDR (+3%) y Solventum (+3%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Charles River (-5%), Alphabet (-2%) y Booking (-2%).

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — operan mixtos, con subas leves incrementos en los tramos de 2 y 5 años, mientras que en sus contrapartes de 10 y 30 años hay caídas de hasta 0,5% en dichos rendimientos.