La industria minera registró en julio su segunda caída mensual consecutiva y desaceleró su mejora anual + Agregar ámbito en









En julio, el índice de producción industrial minero (IPI minero) subió 3,7% de forma interanual, pero fue el dato más bajo desde febrero.

MASA

Tras los malos datos de producción industrial y construcción, el IPI minero también marcó un mes cuestionable en julio. Así, si bien subió 3,7% de forma interanual, fue el dato más bajo desde febrero. Y, a nivel mensual, marcó su segunda medición consecutiva en baja, según publicó en esta jornada el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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El dato más crítico de la medición se registra en los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural. Esta rama sufrió un derrumbe del 16,6% de forma interanual, acompañado por una contracción en el acumulado del 15,7%.

Le siguieron en termino de peor performance la extracción de metales como oro y plata que bajaron un 12,4% en la medición interanual, y en la variación acumulada se contrajeron un 0,7%.

La extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación se consolidó como el motor más dinámico del sector, impulsado por la demanda de insumos estratégicos como el litio, las arenas de fractura para Vaca Muerta, el clínker y el granito, este rubro anotó un salto en el acumulado del 33,7% y un incremento interanual del 19,7%.

Extracción de petróleo crudo convencional y no convencional En julio, la extracción de petróleo crudo muestra una suba de 12,7% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-julio de 2026 presenta un aumento de 16,7% respecto a igual acumulado del año anterior.

En julio de 2026 se extrajeron 1.312,9 miles de m³ de petróleo crudo convencional y 3.160,4 miles de m³ de petróleo crudo no convencional, que presentan, respectivamente, una disminución de 10,3% y una suba de 26,1% con respecto a igual mes del año anterior. Extracción de gas natural convencional y no convencional En julio, la extracción de gas natural bajó 1,5% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-julio de 2026 aumentó 0,8% respecto a igual acumulado del año anterior. El séptimo mes del año se extrajeron 1.475,0 millones de m³ de gas natural convencional y 3.435,7 millones de m³ de gas natural no convencional, que presentan, respectivamente, una disminución de 11,8% y una suba de 3,8% con respecto a igual mes del año anterior.

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