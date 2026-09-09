Dólar estable, pero con tasas en baja: la caución cayó al 18% y presiona los rendimientos en pesos

La baja de las tasas de corto plazo recorta el retorno de los fondos money market, mientras el dólar se mantiene contenido. El mercado mira ahora las curvas en pesos antes de conocer el menú de la primera licitación de septiembre.

Qué pasa con el dólar y las tasas en pesos esta semana.

El mercado financiero opera este miércoles 9 de septiembres con tasas de corto plazo en baja y un dólar que se mantiene contenido. La caución a un día se ubica en torno al 18% anual , un nivel que reduce el rendimiento de los fondos comunes de inversión money market y, por esa vía, empieza a impactar sobre las tasas que ofrecen las billeteras virtuales para los saldos remunerados.

La caución funciona como una de las principales referencias para el costo del dinero de muy corto plazo y forma parte de las alternativas utilizadas por los fondos para administrar su liquidez. Por eso, cuando su rendimiento disminuye, los retornos de los money market tienden a acompañar el movimiento , aunque con diferencias según la composición de cada cartera.

El impacto también alcanza a las billeteras virtuales que remuneran los saldos a través de fondos comunes de inversión . Con menores tasas, cae el retorno esperado por mantener pesos líquidos y se reduce el premio para manejo de liquidez.

Pero pese a esta baja en los rendimientos, la caída de los rendimientos en moneda local no generó una mayor presión sobre el dólar . El tipo de cambio mayorista se mantiene en torno a los $1.510 , todavía cerca de un 25% por debajo del techo de la banda cambiaria.

Los futuros tampoco reflejan expectativas de una aceleración significativa en el corto plazo. El mercado proyecta un dólar mayorista cercano a $1.527 para fines de septiembre y a $1.609,50 para diciembre .

Entre los tipos de cambio financieros, el MEP se mantiene alrededor de $1.528 y el contado con liquidación (CCL), cerca de $1.591. Así, el mercado cambiario continúa mostrando movimientos acotados aun cuando el retorno por quedarse en pesos empieza a comprimirse.

El mercado proyecta un dólar mayorista cercano a $1.527 Pixabay

El mercado espera el menú de la primera licitación de septiembre

En ese escenario, la atención estará puesta este miércoles en el comportamiento de las curvas en pesos, antes de que la Secretaría de Finanzas dé a conocer el jueves el menú de instrumentos con el que encarará la primera licitación del mes. Las condiciones de la colocación se publicarán, además, un día antes de conocerse el dato de inflación de agosto, una referencia clave para determinar el rendimiento real de los instrumentos en moneda local y las decisiones de cartera de los inversores.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación de 1,7% para agosto y de 1,8% para septiembre. El dato será especialmente relevante en un contexto en el que las tasas nominales de corto plazo vienen retrocediendo.

El menú que presente Finanzas también será seguido de cerca para evaluar qué tasas y plazos buscará convalidar el Tesoro y cómo podría repercutir la licitación sobre la liquidez del sistema y el resto de la curva en pesos.