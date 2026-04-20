Manuel Ferrari: "Este es el año de las stablecoins a nivel global"

El presidente de la ONG Bitcoin Argentina resaltó el creciente uso de las criptomonedas durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones.

El director de Asuntos Corporativos de Bitso Argentina, Carlos Peralta, se refirió a la mayor adopción de las criptomonedas a nivel global.

El presidente de la ONG Bitcoin Argentina , Manuel Ferrari , destacó la creciente adopción de las stablecoins a nivel global durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones , moderado por el editor de Economía y Finanzas de Ámbito, Juan Pablo Marino .

A su vez, Ferrari destacó el impulso de Bitcoin para el sector. “ Sigue creciendo a niveles constantes y no conozco a arrepentidos. Alguien que lo tiene como inversión hace un tiempo y entiende, nadie dice ‘mejor vendo todo y compro Bonos del Tesoro americano’ ”, comparó.

Para el referente de ONG Bitcoin Argentina, “ lo que pasó en los últimos años es la adopción institucional ”, mencionando como hitos “el ETF de Bitcoin, que fue el más exitoso de la historia y la administración Trump siendo muy amigable a toda la industria”.

“Hoy un bitcoiner armó una empresa de préstamos a nivel mundial, colocando bonos en la bolsa de EEUU a nivel de grado inversor. Se metió Wall Street y el smart money en Bitcoin y eso es lo que cambió en los últimos dos años ”, resaltó.

Para Ferrari, 2026 “ es el año de las stablecoins a nivel global ”, recordando que “ Estados Unidos impulsa una política de usar como plataforma de distribución de la deuda del Tesoro americano y hoy hay más de 300.000 millones de dólares en stablecoins, la mayoría en Tether ”. “Eso lo quieren llevar a tres trillones, dicho por Scott Bessent”, resaltó.

El especialista indicó que “eso ya está pasando en Europa y en Argentina, donde acaba de salir el Tether peso”, mientras destacó iniciativas en Brasil y en toda la región. “Los gobiernos se están dando cuenta que esta forma de colocar deuda está buenísima. Entonces uno ve mayor cercanía”, resaltó.

Incluso, anticipó que ante “un futuro uso como un instrumento de control, sea por cepos o corralitos, puede llevar a una tecnología de desregulación total”.

El precio de Bitcoin

Al ser consultado por el valor de las criptomonedas, Ferrari consideró que “lo que va a llevar el precio es la adopción en el uso como activo de reserva de valor en el largo plazo”, aclarando que “va a ser paulatino”.

“Muchos esperábamos que Bitcoin se vaya a 40/50 y nadie se hubiera asustado porque está en un rango razonable. Tampoco sabemos si eso puede pasar en los próximos meses. Pero es un activo que todavía está en price discovery”, explicó.

Y comparó: “De hecho, doy clases y los alumnos que tienen Bitcoin siguen siendo menos de 1 de cada 10. Y que lo usen día a día es uno muy de vez en cuanto. La adopción todavía tiene un larguísimo trecho y ni hablar en algunos sectores específicos donde tiene todavía”.

Educación en cripto

Acerca del papel que cumple la ONG Bitcoin Argentina, Ferrari indicó: “Somos más de 300 socios en una asociación civil sin fines de lucro, porque Bitcoin no tiene atrás una fundación o empresa, de hecho no se conoce al fundador. Salimos a educar sobre esta tecnología porque pensamos que es revolucionario para todos. Sobre todo para países como el dinero está tan roto como en Argentina”.

“La gente no sabe ni estudia lo que es el dinero. Tenemos una diplomatura en la UBA de más de 100 horas y otra propia donde lo hacemos con abogados y tributaristas”, resaltó.

Finalmente, sostuvo que “Bitcoin está tan regulado que está escrito en código”, para luego aclarar: “Lo que no es regulable es por el soberano de turno, ni por Trump, SEC, CNV o Banco Central. Tiene su propia regulación y la idea es proteger al individuo”.