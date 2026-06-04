El mundo tuvo récord de millonarios en 2025 y su fortuna creció al mayor ritmo en siete años + Agregar ámbito en









La IA y el buen desempeño bursátil fueron los principales motores de la creación de capital. Aunque el 1% de los millonarios concentra el 34,8% de ese patrimonio.

Los mercados bursátiles, impulsados por el auge de la IA, fueron el principal motor de creación de riqueza en 2025. NYSE

El universo de millonarios globales y su patrimonio combinado marcaron registros históricos en 2025, respaldados por bolsas al alza y una inflación en descenso.

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Estos números surgen de un estudio publicado este jueves por el gabinete Capgemini. Esta firma de consultoría define a los ricos como aquellos que tienen más de un millón de dólares disponibles para invertir. Este cálculo no contempla, en su mayor parte, el valor de la vivienda habitual.

El estudio internacional "World Wealth Report" de Capgemini contabilizó 25,3 millones de personas en este grupo, un 7,9% más que el año anterior y casi 2 millones por encima del registro de 2024. Su patrimonio total creció un 8,7%, hasta u$s98,3 billones, una cifra récord y el mayor incremento anual observado desde 2018.

Capgemini señaló que "los mercados de renta variable, impulsados por las subidas vinculadas a la inteligencia artificial, han constituido el motor principal de la creación de riqueza de las personas adineradas en cinco de las seis grandes regiones" geográficas examinadas. Y agregó: "la riqueza de las personas adineradas sigue estando muy concentrada: el 1% de ellas posee el 34,8% de esta riqueza".

Disparidad entre millonarios por regiones El mayor incremento se registró en Asia-Pacífico, donde la cantidad de millonarios creció un 9,4% de la mano del auge de los semiconductores, con Japón y China encabezando el avance. En Norteamérica, el aumento fue del 9,1%, impulsado por Estados Unidos, que sumó más de 736.000 nuevos millonarios y alcanzó un total de 8,7 millones.

La cifra también creció en Europa (6,5%), África (4,1%) y América Latina (0,3%). Medio Oriente fue la única región analizada que perdió millonarios, con una baja del 1,4% atribuida al debilitamiento de los precios del crudo en el año anterior. La población de ultrarricos, considerados aquellos con al menos u$s30 millones, también aumentó en un 9,4%, con unas 250.000 personas en todo el mundo. El estudio de Capgemini tomó como base las respuestas de 6.510 personas de alto patrimonio en América, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio.