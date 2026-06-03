Ray Dalio advierte sobre una burbuja en IA: "Terminará por estallar" + Agregar ámbito en









El fundador de Bridgewater advierte que el auge de la tecnología sigue la senda de crisis anteriores y vaticina un colapso cuando llegue el momento de monetizar las inversiones.

El reconocido inversionista señaló que el auge actual de la IA presenta características de una burbuja especulativa.

El inversor multimillonario Ray Dalio afirmó este miércoles que el creciente mercado de la inteligencia artificial (IA) muestra signos de una burbuja que terminará por estallar. Sucede en un contexto en el cual esta tecnología tracciona las ganancias en Wall Street.

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El fundador de Bridgewater Associates aseguró durante una entrevista concedida el miércoles que “todos los grandes cambios tecnológicos producen burbujas”. Y agregó: “Nadie puede hacerlo a la perfección. O inviertes muchísimo dinero para captar tu cuota de mercado y no te preocupas si es demasiado o no, o no inviertes lo suficiente y pierdes tu cuota de mercado” subrayó.

Las acciones de las fabricantes de chips han sido las más cotizadas en Wall Street, impulsadas por la demanda de semiconductores de gran capacidad utilizados en centros de datos de inteligencia artificial, lo que ha llevado al mercado a niveles récord. Este repunte ha reavivado el debate sobre si los inversores están apostando por un mercado sobrecargado.

El auge de la Inteligencia Artificial: ¿predictor de un estallido? El director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, intentó dispersar esas preocupaciones esta semana al destacar los rendimientos “demenciales” dispuestos a apostar por el auge de la inteligencia artificial. Sin embargo, Dalio señaló que las burbujas estallan cuando llega el momento de transformar las inversiones en ganancias efectivas, y expresó inquietudes sobre la rentabilidad de las compañías vinculadas a la IA.

“El pinchazo de la burbuja se produce cuando la riqueza se convierte en dinero”, afirmó el inversionista. Y concluyó que “está siguiendo esa senda, a pesar de ser una tecnología maravillosa”.

Cabe subrayar que Dalio es el creador de Bridgewater Associates, uno de los mayores fondos de cobertura del mundo. A sus 76 años, completó su salida de la firma en 2025 al vender la última participación que conservaba y retirarse del directorio. Su patrimonio neto asciende a u$s21.500 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.