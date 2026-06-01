Atención a este Cedear: la tecnológica que Wall Street ve como la próxima Nvidia + Agregar ámbito en









De los ordenadores a importante proveedor de infraestructura de inteligencia artificial, esta empresa superó las expectativas con un aumento del 88% en ingresos trimestrales.

La demanda de sus sistemas para IA supera la oferta, impulsando alzas en sus previsiones financieras. Romulo Queiroz - Pexels

Durante años, se consideró a Dell Technologies como una empresa ligada al lento ciclo de renovación de computadoras personales. Hoy, la compañía es valorada cada vez más por Wall Street como una de las principales beneficiarias del auge de la infraestructura para inteligencia artificial (IA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si Nvidia suministra el cerebro de la IA y Micron Technology Inc. proporciona la memoria, Dell vende cada vez más el cuerpo: los servidores, los racks y los sistemas de centros de datos que dan vida a la IA.

La empresa registró uno de los mejores trimestres en materia de hardware de la era de la IA: los ingresos del primer trimestre se dispararon un 88% hasta alcanzar los u$s43.840 millones, muy por encima de los u$s35.430 millones que esperaban los analistas del mercado. Los beneficios ajustados se situaron en 4,86 dólares por acción, superan con creces la estimación de consenso de 2,94 dólares.

Según las estimaciones de Goldman Sachs, Dell vendió durante el trimestre servidores optimizados para IA por un valor aproximado de u$s16.100 millones, un 757% más que el año anterior.

Las acciones subieron casi un 35% en las operaciones previas a la apertura del mercado el viernes, lo que situó a Dell en camino de sumar más de u$s81.000 millones en valor de mercado en una sola sesión. Y Wall Street de repente tuvo una nueva forma de describir a una empresa asociada desde hace tiempo con los ordenadores personales: un gigante de la infraestructura de IA.

Es un sistema a escala de rack repleto de procesadores avanzados, equipos de red y memoria, diseñado para entrenar y ejecutar grandes modelos de lenguaje y otras cargas de trabajo de IA. La mayoría se basa en los últimos chips de IA de Nvidia y se vende a hiperescaladores, proveedores de nube y empresas que compiten por implementar la inteligencia artificial. Los pedidos de IA de Dell alcanzaron los u$s24.000 millones, mientras que la cartera de pedidos ascendió a u$s51.300 millones, lo que sugiere que la demanda sigue superando a la oferta disponible. La dirección respondió elevando su previsión de ingresos por servidores de IA para el año fiscal 2027 de u$s50.000 a u$s60.000 millones. Las previsiones anuales de la empresa se revisaron al alza en consecuencia. Dell espera ahora unos ingresos para el año fiscal 2027 de entre u$s165.000 y u$s169.000 millones, frente a la previsión anterior de entre u$s138.000 y u$s142.000 millones, mientras que las previsiones de beneficios no GAAP subieron en 5 dólares por acción en el punto medio.