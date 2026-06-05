El mensaje del círculo del Indio Solari en sus redes sociales: "Cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó"

Sus seres queridos confirmaron que habrá una despedida pública pero no dieron detalles.

El círculo cercano del Indio Solari tomó sus redes para llevar un mensaje a sus seguidores.

Este viernes 5 de junio falleció Carlos Alberto "el Indio" Solari . El artista tenía 77 años y sufría de mal de Parkinson , algo que lo mantuvo en los últimos años alejado de los escenarios.

De acuerdo con la información que trascendió en las primeras horas tras conocerse la noticia, el Indio falleció como c onsecuencia de las complicaciones derivadas de la enfermedad . Según indicó la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Ituzaingó, no surgieron elementos que indiquen un motivo distinto al cuadro neurodegenerativo que afectaba al artista. "Nada indica o señala otra causa de muerte", detallaron.

Además, agregaron que el cuerpo fue encontrado cerca de la pileta interna de su casa. El llamado lo habría hecho su cuidadora.

El mensaje en las redes del Indio Solari por su muerte

Horas después de conocerse la noticia, el círculo cercano del Indio Solari tomó posesión de sus redes sociales para hacer llegar un sentido mensaje a sus seguidores:

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La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes.

Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos donde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también.

Mientras tanto, lloraremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros como el nos enseñó.

GRACIOSOS Y VALIENTES.