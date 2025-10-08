Javier Milei felicitó a Donald Trump por el acuerdo Israel-Hamas y lo propuso para el Nobel de la Paz

El mandatario argentino celebró el entendimiento que permitirá la liberación de rehenes y la retirada de tropas israelíes de Gaza. El apoyo a una candidatura al distinguido premio es, según dijo, por su "extraordinaria contribución a la paz internacional".

El presidente Javier Milei felicitó este miércoles a la noche al mandatario de EEUU, Donald Trump, por el acuerdo entre Israel y Hamas sobre el plan de retirada de la Franja de Gaza y la liberación de rehenes, lo que calificó como "histórico". Por ese motivo, anticipó que lo propondrá como candidato al Premio Nobel de la Paz .

El magnate republicano anunció este miércoles el entendimiento entre el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu y la organización palestina que permitirá la liberación de los 47 rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y la devolución de una lista de presos palestinos retenidos en cárceles israelíes.

Una vez conocida la noticia, Milei se pronunció en redes sociales con un mensaje en el que celebró la negociación impulsada por el republicano. "Felicitaciones al Presidente Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás" , quienes, a un día de que se cumplan dos años de los ataques del 7 de octubre, "firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio".

Felicitaciones al Presidente @realDonaldTrump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los… https://t.co/skzRu9HjIS

A continuación, el presidente argentino anticipó que apoyará la postulación de Trump para que sea condecorado con el Premio Nobel de la Paz. " Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz , en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional", dijo y añadió: "Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo".

En qué consiste el acuerdo entre Hamas e Israel

El acuerdo, que se oficializará este jueves en Egipto, contempla que Hamás libere en las próximas 72 horas a cerca de 20 rehenes que se encuentran con vida, mientras que el Ejército israelí avanzará con la retirada parcial de sus fuerzas del territorio palestino, según los términos acordados. Durante las negociaciones, el grupo palestino presentó a los mediadores una lista de los prisioneros que busca liberar como parte de esta primera fase.

Trump destacó la colaboración de los países mediadores y expresó su optimismo sobre el impacto histórico de la medida: “Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos. Agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!”.

El mandatario también adelantó que es probable que viaje a Egipto en los próximos días para supervisar personalmente los avances: “Probablemente iré a Egipto. Es allí donde todos están reunidos ahora mismo, y lo agradecemos mucho. Estaré haciendo la ronda, como suele decirse”, afirmó.

Trump explicó que ha estado en contacto constante con su equipo en la región, integrado por su enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, quienes acompañan las conversaciones allí. “He estado hablando con nuestra gente en Oriente Medio sobre el posible acuerdo de paz. Estamos en una fase hermosa, esperamos que se haga realidad, pero estamos muy cerca, van muy bien”, había asegurado previamente el mandatario.