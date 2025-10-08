La emotiva despedida del mundo del fútbol a Miguel Ángel Russo







El DT falleció este miércoles a los 69 años, luego de varios años de lucha contra un cáncer de próstata que había sido diagnosticado en 2017.

El mundo del fútbol despidió a Miguel Ángel Russo.

La noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo no sólo generó conmoción en Boca Juniors sino también en todo el mundo del fútbol. Tras 50 años de trayectoria como jugador y entrenador, marcó la historia del deporte nacional y fue despedido en redes sociales por decenas de referentes de distintos ámbitos.

El Xeneize lamentó la muerte del entrenador, quien dirigía al club desde junio de este año y que había tenido ciclos anteriores en 2017 y 2021. "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor", expresaron desde las redes sociales institucionales.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Además de Boca, distintos clubes del fútbol argentino y de distintas partes del mundo despidieron al reconocido entrenador, que tuvo paso por Lanús, Vélez, San Lorenzo, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, entre otros.