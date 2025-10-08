Su aporte en el mundo cripto lo llevó a conseguir una fortuna de miles de millones: la historia de Stuart Hoegner







Pasó de ser un abogado a convertirse en uno de los pioneros que ha ganado millones con las criptomonedas.

Empezó como abogado pero al incursionar en el mundo de las criptomonedas ganó miles de millones de dólares. Twitter de Stuart Hoegner

Hacer millones con las criptomonedas es algo posible, aunque para esto hay que entender un mercado tan volátil al punto que todo el dinero invertido puede esfumarse en segundos ante una toma de malas decisiones. Pero hay quienes logran entender este negocio al punto de conseguir aumentar su fortuna a números increíbles.

Stuart Hoegner es uno de esos casos, ya que si bien no era su área, logró que las monedas digitales sean un negocio más que rentable. Con poca experiencia pero mucha ambición, aumentó su patrimonio gracias a su incansable trabajo.

shutterstock_1898032645-2048x1365 Tether fue la empresa de criptomonedas que con la ayuda de Hoegner logró elevar su valor a miles de millones. Shutterstock

El papel de Hoegner en el mundo cripto Stuart Hoegner, abogado y contador canadiense, trabajó en finanzas y plataformas de póker y apuestas digitales antes de entrar al mundo cripto en 2014. Ese año se convirtió en abogado principal de Tether y Bitfinex, cuando USDT, una moneda digital estable que iguala el valor de un dólar, empezaba a crecer como enlace entre dinero tradicional y activos digitales. Su experiencia en regulaciones de apuestas en línea lo preparó para enfrentar las complejidades legales de un mercado nuevo donde las normas tradicionales no alcanzan.

En 2015, Hoegner editó un libro sobre leyes de monedas digitales, detallando regulaciones globales, una guía esencial para abogados del sector. Durante el auge cripto de 2017/2018, lideró la defensa de Tether mientras USDT alcanzaba miles de millones en circulación. En 2019, enfrentó una investigación del fiscal de Nueva York, que acusó a la empresa de no respaldar todas sus monedas con dólares reales. Él negoció un acuerdo en 2021, pagando 18.5 millones de dólares en multas y publicando informes de reservas, que muestran respaldo en bonos y efectivo, generando confianza.

Su labor permitió a Tether cumplir con normas europeas en 2024 y expandirse a mercados como América Latina. Hoegner participó en conferencias globales, abogando por reglas claras que impulsen la innovación. Al retirarse en diciembre de 2024, dejó a la empresa con 6.2 mil millones de dólares en ganancias en 2023 por intereses en reservas de clientes, consolidando su liderazgo en monedas estables. USDT alcanzó 172 mil millones en circulación en 2025, usada en el 70% de las operaciones cripto. Miles de millones en criptomonedas: el patrimonio de Stuart Hoegner La fortuna de Stuart Hoegner, calculada en 6.2 mil millones de dólares en 2025 según la revista Forbes, proviene de su participación del 13% en Tether Holdings. Esta parte, obtenida por su rol como abogado principal, refleja el éxito de la moneda digital estable, con 172 mil millones en circulación. Entre sus activos hay inversiones en bonos que respaldan las reservas de la empresa, valorados en miles de millones. Estos generan ingresos por intereses, y la compañía usó utilidades para comprar Bitcoin, cómo 780 millones de dólares en 2024, diversificando su riqueza en el ámbito digital.

