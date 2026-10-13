Ulises Rust: "Es fundamental tener competitividad para exportar y eso a la larga te lleva a ser eficiente" + Agregar ámbito en









El Reg. Marketing & Sales Manager Latam Distribution Solutions ABB apuntó a la eficiencia en el octavo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El Reg. Marketing & Sales Manager Latam Distribution Solutions ABB, Ulises Rust, destacó la importancia de la competitividad a la hora de exportar.

El Reg. Marketing & Sales Manager Latam Distribution Solutions de ABB, Ulises Rust, destacó la importancia de la competitividad a la hora de exportar durante su paso por el octavo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

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En el evento, moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli, Rust destacó que en ABB “se da una cadena muy importante: la disponibilidad de los recursos, el talento e ingresar en el concepto de eficiencia energética, porque todos los nuevos proyectos ya lo tienen como parte de su agenda”.

Competitividad para la exportación “Todo el ambiente energético de Argentina se está pensando para exportar. Entonces, es fundamental tener competitividad y eso a la larga te lleva a ser eficiente”, resaltó y agregó: “Si pensamos que el 50% del consumo eléctrico de un país son motores eléctricos, utilizar motores con alta eficiencia, que tenga menos pérdidas, produce un cambio muy importante”.

“También se puede incorporar el uso de variadores de velocidad, que hacen que el motor pueda entregar la energía que necesita en el momento justo, pero después implica un ahorro. Si queremos exportar energía, es fundamental que tengamos el concepto de eficiencia”, insistió.

El desafío de la eficiencia energética Rust se refirió a la eficiencia de las baterías BESS y apuntó: “Es una forma de usar la energía disponible de la manera más eficiente. A veces el desafío es más tecnológico, en el sentido de que hay que hacer que esas baterías se conecten al nodo que corresponde cuando las características no son las mismas. Ahí el equipamiento tecnológico es fundamental porque permite que se puedan conectar y funcionen”. "En empresas como ABB, con productos de alta tecnología, el desafío de asegurar esa interconexión eficiente pasa por ahí", resaltó.

Con respecto al talento, marcó que "es un punto desafiante, pero afortunadamente está" en el país. No obstante, llamó a "involucrarlo de manera muy temprana con los avances tecnológicos". "Desde ABB trabajamos mucho con universidades y donamos equipamiento de primera mano para que los estudiantes empiecen pronto a poder manipular y que no haya ese gap en el mercado laboral", precisó. De cara al futuro, el referente de ABB señaló que “Argentina ya es un país exportador neto de energía, es algo que vino para quedarse en 2025”. “Ahora tenemos que acceder a mercados internacionales, donde la confiabilidad tiene que estar a ese nivel”, remató, pensando en el mediano y largo plazo.