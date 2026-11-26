Preocupación en el mediocampo de Boca: qué se sabe de las lesiones de Milton Delgado y Williams Alarcón + Agregar ámbito en









El Xeneize derrotó a la Lepra mendocina por los octavos de Torneo Clausura y, más allá de la alegría por pasar de fase, la principal medida que tendrá que tomar el Vasco Arruabarrena será evaluar qué jugadores podrán reemplazar a los volantes que salieron del campo de juego con molestias.

Alarcón y Delgado, los nuevos lesionados en Boca.

Tanto Milton Delgado como Williams Alarcón tuvieron que pedir el cambio durante la victoria de Boca, de este miércoles por la noche, sobre Independiente Rivadavia por 2 a 0, en los octavos de final del Torneo Clausura.

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Inicialmente, Delgado comenzó a sentir dolencias en su rodilla derecha durante un largo tramo de la primera parte y a los 36 minutos fue sustituido por Alarcón, quien a los 2´ del complemento se tiró al césped y pidió que lo cambiaran por un dolor intenso en la rodilla. Sin ir más lejos, hasta se retiró con las manos en la cabeza.

El gesto de dolor de Alarcón. En primera instancia, se estima que ambos jugadores no jueguen este domingo a las 20.30 contra Gimnasia de la Plata, por los cuartos de final, y se tomen un descanso de una larga seguidilla. Aún así, desde Boca aseguran que uno de ellos tiene una situación de mayor gravedad.

Milton Delgado sería el primero en reponerse Una vez que finalizó el partido frente a la Lepra mendocina, Rodolfo Arruabarrena fue consultado por el pedido de sustitución del nacido en Rafael Castillo, y respondió: “Veremos lo de Delgado, no creo que sea grave, pero tengo variantes y quizás en Reserva haya algún chico que pueda hacerlo bien”, aseguró.

Milton Delgado saliendo reemplazado por Williams Alarcón. Si bien se prevé que solo sea una continuidad del esguince de rodilla que tuvo hace tan solo una semana, la realidad es que ahora intentarán llevarlo de a poco para que vuelva de la mejor manera para la final de la Copa Argentina ante Platense, que se disputará el miércoles 2 de diciembre.

Williams Alarcón y una situación más preocupante A falta de los estudios oficiales, una de las incógnitas a resolver es por qué el mediocampista se tomó la cabeza cuando estaba saliendo del campo de juego, transmitiendo la sensación de que había ocurrido algo de gravedad. El preocupante gesto de Alarcón. @marceloendelli Aún así, la primera percepción antes de los resultados físicos es que se trata de una lesión en el aductor y que no lo mantenga al margen más de un partido, con el objetivo de que también pueda ocupar un lugar en la convocatoria del partido contra el Calamar. Por otro lado, cabe recalcar que Alarcón volvió a sumar minutos después de lo que fue su titularidad contra Vasco Da Gama por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana, el 13 de octubre. Esta falta de rodaje también perjudicó al chileno, quien tan solo sumó 14 partidos en lo que va del año, entre ellos, cuatro titularidades.