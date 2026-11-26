El insólito motivo por el que Franco Colapinto tuvo que usar su casco de Fórmula 1 en pleno aeropuerto + Agregar ámbito en









El piloto argentino se volvió viral tras ser filmado en la fila de embarque con su casco de Fórmula 1 puesto y explicó el insólito motivo detrás de la escena.

Franco Colapinto reveló porqué uso su casco dela Fórmula 1 en un aeropuerto. @manuel_eletto

Franco Colapinto fue el centro de atención en redes sociales por utilizar su casco de piloto de Fórmula 1 mientras estaba haciendo la fila para tomar un vuelo. Según reveló el argentino, uno de los grandes motivos fue que se quedó sin espacio en las valijas, por lo que decidió ponérselo sin vergüenza alguna.

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Entre risas, Colapinto comenzó: “Tenía cuatro bolsos, la verdad. Y digo: 'No voy a despachar el casco'. Si lo despacho me lo rompen, me rayan la pintura, te rompen el alerón de atrás o el de adelante, entonces no podés despacharlo”, confesó.

El video de Colapinto con el casco puesto dentro del aeropuerto. @larriveyviajes Cabe aclarar que este tipo de cascos están hechos especialmente a medida y con detalles que ayuden a la aerodinámica de cada piloto, por lo que cualquier mínimo golpe que puedan tener los puede comprometer a alguna lesión en la zona de la cabeza.

En relación a cómo solucionó la situación, dijo: “Había argentinos por todos lados. Primero me encuentro a dos que estaban en mi fila, y a uno le digo: '¿Me podés llevar la matera?´, y no podían porque ya tenían dos cosas. Hicimos fuerza, movimos cosas, sacamos la matera y el termo por un lado, y metimos todo adentro de su valija. Después voy de vuelta con tres cosas y (el personal de la aerolínea) me dice: 'No, no, tres solamente”, aseguró el argentino.

Colapinto en el avión con su casco. Y agregó: “Saqué el casco, le dí la funda del casco a otro argentino, que me lo llevó, y entonces en todo el avión iban partes. Por la fila 10 un par de cosas, por la fila 20 otras. y bueno, después me puse el casco porque cuando llevás algo puesto no te pueden decir que no, así que pasé con el casco puesto y después me lo saqué”, recordó en diálogo con ESPN.

Qué dijo Colapinto sobre el Gran Premio de Qatar Con la necesidad de volver a sumar puntos, después de los ocho que se llevó en el GP de Las Vegas, Colapinto avisó que este circuito de Lusail no le cae especialmente bien al Alpine, debido a las altas temperaturas que los atormentarán durante el fin de semana. Colapinto, con la intención de volver a los puntos después de su sexto lugar en Las Vegas. “Es una pista que va a ayudar menos a nuestro auto. Algunos fines de semana el auto es más fuerte y en otros es bastante débil. Tenemos que encontrar la consistencia para el año que viene. Nuestro auto va muy bien con el frío y es fuerte en las curvas lentas y en la recta larga. Esta pista favorece un poco menos a nuestro coche. Así que tenemos que tratar de encontrar el rendimiento”, confesó. Además, también confesó que van a tener que encontrar detalles para volver a quedar en el top 10: "Hay muchas oportunidades. Tenemos confianza para estas últimas carreras. Es mejor que haya tres entrenamientos. Es un circuito que no nos cae espectacularmente bien. Tenemos menos carga. Si bien vamos bien en las rectas, acá no tenemos muchas. Vamos a tener que entender y trabajar mucho”, sentenció.