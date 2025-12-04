Alerta en provincias: el nuevo esquema de subsidios a la energía eléctrica suma presión a los gobernadores

Tucumán, Salta y Formosa sostienen tarifas sociales con recursos propios. La eliminación de la segmentación vigente impactará en las cuentas provinciales para que la cobertura se sostenga.

Desde el 1 de enero regirá un nuevo esquema de subsidios para el consumo de energía eléctrica que dejará afuera a usuarios que se benefician con el sistema vigente.

El Gobierno nacional pondrá en marcha desde el 1 de enero de 2026 un nuevo esquema de subsidios al consumo de energía eléctrica que se traducirá en la quita de las subvenciones para una porción importante de los hogares y un fuerte incremento en las tarifas de luz. La decisión encendió las alertas en los gobiernos provinciales que aplican su propio sistema de tarifa social para los sectores de menores recursos, debido a que esa red de contención se sostiene con recursos provinciales. "Desde que asumió el presidente Javier Milei cubrimos servicios y obras que debía financiar la Nación con fondos propios, así como vamos se pondrá peor para las provincias", se quejó ante Ámbito un funcionario de un gobierno del NOA.

La decisión del Gobierno elimina la segmentación por niveles N1, N2 y N3, así como el Programa Hogar. En su lugar, quedan definidas solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, determinadas por los ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica de cada grupo familiar. Bajo el nuevo sistema, recibirán asistencia los hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, equivalentes a $3.641.397. En los hechos, se reducen también los topes de consumo subsidiado porque mientras antes el beneficio alcanzaba a los primeros 350 kWh mensuales, desde el 1 de enero, en los meses "críticos" (noviembre, diciembre y enero) el límite será de 300 kWh y solo con subsidio del 50%.

"Esta es una quita de subsidios, van a subsidiar menos energía, menos meses del año y con menor porcentaje", se quejó durante una entrevista José Ricardo Ascárate, titular del ente de control de servicios públicos de Tucumán, ERSEPT , quien advirtió que el impacto será fuerte en febrero y marzo, dos meses a los que la Nación considera como "templados", cuando en el NOA las temperaturas superan los 36° y la demanda eléctrica se dispara.

Desde 2024 rige en Tucumán un convenio con la empresa de distribución de energía EDET que beneficia a cerca de 300.000 usuarios con la tarifa social plus, un convenio que implica un descuento en el servicio eléctrico. Los usuarios que acceden a este beneficio son los que se enmarcan en el segmento N2, que rige hasta el 31 de diciembre. El descuento por factura está en el orden de los $15.000 y para las cuentas provinciales implican cerca de $10.000 millones por año. Con el nuevo esquema, entre 70.000 y 100.000 usuarios tucumanos perderán el subsidio nacional, razón por la que no se descarta que el gobierno provincial amplíe la cobertura del subsidio local.

Un escenario de similares características rige en Salta, cuyo gobierno destinará alrededor de $9.000 millones para la tarifa social de energía eléctrica durante la próxima temporada de verano, al absorber con recursos propios el costo que le queda a la provincia por la quita de subsidios nacionales , por cambios que ya hizo el Gobierno en 2024 en el esquema nacional. Con este monto provincial, Salta cubre a alrededor de 134.500 familias -sobre 350.000 usuarios residenciales- de las cuales 106.000 reciben un 30% de descuento en zonas cálidas (de noviembre a marzo) y otras 20.000 reciben descuentos del 60% al 100%, con un financiamiento provincial de $400 millones por mes a través del Fondo Compensador Tarifario, por tratarse de situaciones de extrema vulnerabilidad.

Carlos Saravia, presidente del ente que regula los servicios públicos en Salta, ENRESP, al ser consultado por un medio de su provincia, sostuvo que con el nuevo esquema "los más afectados serán los sectores de ingresos medios, que curiosamente también tienen un problema de altos consumos durante invierno y verano". "Nosotros estamos midiendo que el 9,5% de ese nivel de ingresos medios se verá afectado, casi 80.000", detalló.

Este funcionario recordó que la Secretaría de Energía de la Nación actualiza cada tres meses los precios estacionales y que, por eso, la gente percibe ajustes trimestrales. Y con esta nueva decisión, el Gobierno busca reducir los subsidios energéticos al 0,5% del PBI, mientras que en la actualidad supera el 1%. "Ya hay mucha gente que no llega a pagar la factura de luz, se 'cuelga' o va a pedir un préstamo para que le restablezcan el servicio", alertó Saravia, como clara señal de deterioro de la situación socioeconómica. Con el gobernador Gustavo Sáenz de gira en Estados Unidos, en donde mantiene reuniones con empresas para inversiones en minería, agroindustria, tecnología e infraestructura, se esperará su regreso para conocer si su gestión amplía la cobertura de la tarifa social.

Esfuerzo formoseño

Desde Formosa, en los últimos días se conoció que la gestión de Gildo Insfrán mantendrá la política de subsidiar el Valor Agregado de Distribución (VAD) para los usuarios de los todavía vigentes niveles 2 (bajos ingresos) y 3 (ingresos medios), que es uno de los tres componentes de conforman el valor final de la tarifa eléctrica, además del precio de la energía y del transporte. "

Se sostendrá el subsidio Esfuerzo Formoseño, que permite que el 90% de los usuarios residenciales mantengan las tarifas eléctricas más bajas del país, aún en un contexto de aumentos superiores al 270% desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei", se consignó en un comunicado de la agencia oficial de noticias Argenfor.

En los últimos días, se hizo público un informe de la consultora Politiké, en el que se destacó que esta provincia mantiene -a noviembre de 2025- una de las facturas eléctricas más bajas del país, debido a Esfuerzo Formoseño. El estudio, en base a datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET, ubica a este distrito como la segunda jurisdicción con la tarifa más accesible de Argentina, con montos de $15.389 para hogares N2 (ingresos bajos) y $20.153 para N3 (ingresos medios), mientras la factura promedio en el país para un hogar de ingresos bajos es de $41,097 y de $47,868 para un hogar de ingresos medios.

Según la consultora, con la entrada en vigencia del nuevo esquema decidido por la Nación, que elimina la segmentación N1, N2 y N3 y la reemplazará por un sistema de tarifa plena y subsidio parcial, unas 140.000 familias de ingresos medios perderán la cobertura completa en sus primeros 250 kWh mensuales. Se prevé que antes del 31 de diciembre en esta provincia se amplíe el monto mensual que se destina al subsidio Esfuerzo Formoseño para darle continuidad a la cobertura.

Tarifa diferencial

En junio, los gobernadores del Norte Grande y el Litoral, acordaron coordinar un proyecto para establecer una tarifa diferencial eléctrica para las zonas cálidas y muy cálidas. La iniciativa quedó rubricada en un comunicado que emitió el Consejo Regional del Norte Grande, que sostiene: "Ambas regiones proponemos una legislación que permita establecer una tarifa diferencial eléctrica para las zonas cálidas y muy cálidas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RevistaQuorumOk/status/1938575672307339597?s=20&partner=&hide_thread=false Los gobernadores de Norte Grande y Litoral impulsan una tarifa eléctrica diferencial por las altas temperaturas.



13 provincias presentarán un proyecto de ley que contemple una tarifa eléctrica diferencial para las zonas muy cálidas del país.https://t.co/mDeA7ZQx7D pic.twitter.com/v2ARWCPfkp — Revista Quorum (@RevistaQuorumOk) June 27, 2025

El proyecto establece compensar las asimetrías en el costo de energía eléctrica en provincias y localidades de zonas bioambientales cálidas y muy cálidas, las que incluyen las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y algunos departamentos de las provincias de Córdoba y Santa Fé, conforme una clasificación técnica científica de norma IRAM 11603/12. Y tiene como objetivo, de acuerdo al documento, el financiamiento de la reducción de los precios diferenciales de la energía, potencia y transporte, durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo de cada año.

No es la primera vez que desde el Norte Grande se avanza en una propuesta de estas características, mediante iniciativas presentadas por diputados nacionales cercanos a los gobernadores. Sin embargo, ninguna de ellas logró tener estado parlamentario para ser tratadas en el Congreso.