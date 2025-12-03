El Estado obtendrá más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

El Estado Nacional cerró la etapa económica del proceso licitatorio para la gestión privada de las represas del Comahue , con ingresos proyectados por u$s706.885.298,49 . El monto surge de las ofertas finales presentadas para los complejos Alicurá , El Chocón , Piedra del Águila y Cerros Colorados , uno de los tramos más disputados de la licitación.

El proceso, que atrajo a ocho empresas , se desarrolló bajo un esquema de competencia en el que la valuación de los activos y las condiciones de operación jugaron un rol central. La definición económica marca un paso decisivo en la transición hacia un nuevo sistema de gestión para uno de los polos hidroeléctricos más importantes del país.

En el caso de Cerros Colorados , el pliego preveía la apertura de una ronda de mejora si la diferencia entre las dos principales ofertas iniciales era inferior al 10% , condición que finalmente se cumplió. Por ese motivo fueron convocadas Edison Inversiones S.A.U. y BML Inversora S.A.U. a presentar nuevas propuestas. Tras esa instancia, Edison presentó la oferta más alta y terminó de completar el cuadro económico general.

Con este paso concluido, la licitación avanza ahora hacia la etapa final de adjudicación y la posterior transición operativa , que el Gobierno espera concretar antes de fin de año. El proceso mantiene bajo análisis la capacidad de los futuros operadores para sostener y modernizar infraestructuras clave para la matriz energética patagónica.

La semana pasada, el Ministerio de Economía aprobó la precalificación de los siete consorcios oferentes para la siguiente etapa del proceso de privatización. Este viernes se conocerán las ofertas económicas de los grupos.

Las empresas seleccionadas son cuatro de actuales operadores: Enel; AES Argentina; Central Puerto -que va con Central Costanera- y Orazul. Las restantes son los grupos encabezados por Edison; Aluar y Genneia; y Pampa Energía.

El proceso, impulsado por la Secretaría de Energía y coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), forma parte del programa de privatizaciones iniciado este año bajo la administración de Javier Milei. La intención oficial es renovar los contratos vencidos en 2023, bajo un esquema que combine participación privada, mayor control estatal y la incorporación de las provincias de Neuquén y Río Negro con hasta un 10% del capital accionario.

El atractivo económico es significativo: el Gobierno proyecta recaudar alrededor de u$s500 millones con la privatización de los cuatro complejos, todos activos superavitarios y estratégicos para el equilibrio del sistema interconectado nacional. Los nuevos concesionarios deberán abonar un canon a las provincias por el uso del agua y destinar un porcentaje de los ingresos a obras de infraestructura hídrica definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).